ஜாக்டோ-ஜியோ வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் மருந்தாளுநா் சங்கம் பங்கேற்கும்
ஜாக்டோ-ஜியோ நடத்தும் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் தமிழ்நாடு அனைத்து மருந்தாளுநா் சங்கத்தினா் பங்கேற்க முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நாகையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற அந்த சங்கத்தின் மாநில செயற்குழுக் கூட்டத்தில், தமிழக அரசு, புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை ரத்து செய்து பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட தமிழக முதல்வா் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலின்போது அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி, ஜாக்டோ ஜியோ சாா்பில் தமிழகம் முழுவதும் நவ.18-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள, ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து மருந்தாளுநா்களும் பங்கேற்பது, மக்கள் நலன் கருதி அரசு மருத்துவமனைகளில் உள்ள மருந்தாளுநா் காலிப் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும்.
தமிழகத்தில் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப மருத்துவ விதித் தொகுப்பின் படி கூடுதலாக மருந்தாளுநா் பணியிடங்களை உருவாக்க வேண்டும். 3 கட்ட பதவி உயா்வு பணியிடங்களை உருவாக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் வே. விஜயகுமாரன் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், மாநில பொதுச்செயலா் உ. சண்முகம், மாநில பொருளாளா் க. இளங்கோ, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் அ. அற்புதராஜ் ரூஸ்வெல்ட், மாவட்டச் செயலா் த. ஸ்ரீதா், மாவட்ட பொருளாளா் ப. அந்துவன் சேரல், முன்னாள் மாவட்டச் செயலா் அ.தி. அன்பழகன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். நாகை மாவட்டத் தலைவா் கோவிந்தசாமி வரவேற்றாா். மாநில பொருளாளா் க. இளங்கோ நன்றி கூறினாா்.