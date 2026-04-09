Dinamani
கேரளம், அஸ்ஸாம், புதுச்சேரியில் இன்று பேரவைத் தோ்தல்- பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் சபரிமலை வழக்கு: ‘ஐயப்ப பக்தராக இல்லாதவா் எப்படி வழக்கு தொடுக்க முடியும்?’ எழும்பூா்-மங்களூரு இடையே நாளை சிறப்பு ரயில் இயக்கம் பங்குச்சந்தை ஆணைய வழக்கு: அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் அதானி மனு 8-ஆம் வகுப்பு பாடநூல் சா்ச்சை: என்சிஇஆா்டி பாடத்திட்டக் குழு மாற்றியமைப்பு மகளிா் இடஒதுக்கீடு-தொகுதிகள் அதிகரிப்பு: வரைவு மசோதாக்களுக்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல்
/
நாகப்பட்டினம்

ஜவாஹிருல்லா வாக்கு சேகரிப்பு

வாழ்குடி ஊராட்சியில் வாக்கு சேகரித்த எம்.எச். ஜவாஹிருல்லா.

News image

வாழ்குடி ஊராட்சியில் வாக்கு சேகரித்த எம்.எச். ஜவாஹிருல்லா.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 11:41 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருமருகல் தெற்கு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஊராட்சிகளில் மதசாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் நாகப்பட்டினம் சட்டப்பேரவைத் தொகுயின் வேட்பாளரும் மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவருமான எம்.எச்.ஜவாஹிருல்லா புதன்கிழமை பொதுமக்களை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டினாா்.

முன்னதாக உத்தமசோழபுரம் ஊராட்சி பூதங்குடியில் தொடங்கிய மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தைத் தொடா்ந்து நரிமணம், கோபுராஜபுரம், குத்தாலம், எரவாஞ்சேரி, மருங்கூா், நெய்க்குப்பை, கொட்டாரக்குடி, மேலப்புதனூா், திருச்செங்காட்டங்குடி, திருக்கண்ணபுரம் உள்ளிட்ட 20 -க்கும் மேற்பட்ட ஊராட்சிகளில் பொதுமக்களை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டினாா். திமுக மாவட்ட செயலாளா் என்.கௌதமன், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மாவட்ட செயலாளா் சக்திவேல், திராவிட கழக மாவட்ட செயலாளா் புபேஸ்குப்தா, திருமருகல் தெற்கு ஒன்றிய திமுக செயலாளா் ஆா்.டி.எஸ் சரவணன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஒன்றிய செயலாளா் சந்திரசேகா் மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் திரளாக கலந்து கொண்டனா்.

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு