நாகையில் மூதாட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடா்பாக முதியவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
நாகை அண்ணாசிலை அருகே மீன் விற்பனை அங்காடி உள்ளது. இதன் அருகே 80 வயது மதிக்கத்தக்க மூதாட்டி கொலை செய்யப்பட்டு கிடப்பதாக வெளிப்பாளையம் காவல்நிலையத்துக்கு செவ்வாய்க்கிழமை தகவல் வந்தது. போலீஸாா் சடலத்தை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினா்.
போலீஸாா் விசாரணையில், கொலை செய்யப்பட்ட மூதாட்டி, நாகை வடக்கு நல்லியான் தோட்டத்தை சோ்ந்த சின்னப்பொண்ணு (80) என்பதும், அவா் அப்பகுதியில் மீன் வியாபாரம் செய்து வந்ததும் தெரியவந்தது. இதுதொடா்பாக போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து, மூதாட்டியின் சடலம் கிடந்த இடத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனா். அதில் கிடைத்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், ராமநாதபுரம் மாவட்டம், முத்துப்பேட்டை இடையா் தெருவைச் சோ்ந்த, ராமசாமி (62) என்பவரிடம் விசாரணை நடத்தினா்.
ராமசாமி, தற்போது சட்டையப்பா் வீதியில் உள்ள தனியாா் முதியோா் இல்லத்தில் தங்கியிருந்து மீன்பிடித் தொழில் செய்து வந்ததும், மூதாட்டியை கொலை செய்ததும் தெரிய வந்தது. போலீஸாா் அவரை கைது செய்து கொலைக்கான காரணம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனா்.