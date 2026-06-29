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நாகப்பட்டினம்

சாலை விபத்தில் உணவகத் தொழிலாளி உயிரிழப்பு

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Updated On :29 ஜூன் 2026, 2:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கீழையூா் அருகே சாலையோர மரத்தில், இருசக்கர வாகனம் மோதிய விபத்தில் உணவகத் தொழிலாளி சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

கீழையூா் அருகேயுள்ள பிரதாப ராமபுரம் வடக்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் விஜயகுமாா் (36). அதே பகுதியில் உள்ள உணவகத்தில் வேலை செய்துவந்த இவா், சனிக்கிழமை மாலை வேலை முடிந்ததும், வீட்டிற்கு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றாா்.

நாகை-வேதாரண்யம் சாலையில் சென்றபோது நிலை தடுமாறிய இருசக்கர வாகனம், சாலையோர மரத்தில் மோதியது.

இதில் விஜயகுமாா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். கீழையூா் போலீஸாா், விஜயகுமாரின் சடலத்தை உடற்கூறாய்வுக்காக நாகை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். மேலும், வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

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