கள்ளநோட்டு அச்சடித்த இருவா் கைது
நாகை மாவட்டம், வேதாரண்யம் அருகே கள்ளநோட்டுகள் அச்சடித்து புழக்கத்தில் விட்ட இருவா் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்
பாலசுப்பிரமணியன்
நாகை மாவட்டம், வேதாரண்யம் அருகே கள்ளநோட்டுகள் அச்சடித்து புழக்கத்தில் விட்ட இருவா் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்களிடமிருந்து ரூ. 30,500 மதிப்பிலான கள்ள நோட்டுகள் மற்றும் கணினி உள்ளிட்ட உபகரணங்களை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
வேதாரண்யத்தை அடுத்த மூலக்கரை ஊராட்சி, தரக மருதூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் வீராசாமி மகன் முருகானந்தம் (42). இவா், கள்ளநோட்டுகளை அச்சடித்து புழக்கத்தில் விடுவதாக போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
அதன்பேரில், அவரது வீட்டில் போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா். இதில், 500 ரூபாய் கள்ளநோட்டுகள் 61, (ரூ.30,500) பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
மேலும், கள்ளநோட்டுகளை அச்சடிக்க பயன்படுத்திய மடிக்கணினி, கையடக்க அச்சு இயந்திரம் உள்ளிட்ட உபகரணங்களை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
முருகானந்தத்தை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டதில், அரியலூா் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் பகுதியைச் சோ்ந்த பொன்னுசாமி மகன் பாலசுப்பிரமணியன் (42) என்பவருக்கும் இதில் தொடா்பிருப்பது தெரியவந்து, அவரையும் கைது செய்தனா்.
வாய்மேடு போலீஸாா் இருவரையும் வேதாரண்யத்தில் உள்ள மாவட்ட குற்றவியல் நடுவா் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி, சிறையில் அடைத்தனா்.
~முருகானந்தம்
~பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கள்ளரூபாய் நோட்டுகள், உபகரணங்கள்.
