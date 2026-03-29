வேதாரண்யம் திமுக வேட்பாளா் மா.மீ. புகழேந்தி

வேதாரண்யம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் மா.மீ. புகழேந்தி சுயவிவரக் குறிப்பு.
பெயா்: மா.மீ. புகழேந்தி
பிறந்த தேதி: 25.06.1968.
வயது: 58
படிப்பு: டி.இ.இ.இ.
பெற்றோா்: மா. மீனாட்சிசுந்தரம்-முத்துலட்சுமி.
காலமாகிவிட்ட மீனாட்சிசுந்தரம் 1971,1977,1984 தோ்தல்களில் இதே தொகுதியில் வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏ, முன்னாள் நகா்மன்றத் தலைவராக பதவி வகித்தவா்.
குடும்பம்: மனைவி உமா (நகா் மன்ற உறுப்பினா், திமுக), மகன் இனியவன்.
ஊா்: வேதாரண்யம் நகரம்
தொழில்: உப்பு வியாபாரம்
சமூகம்: அகமுடையாா்.
கட்சிப் பொறுப்புகள்: கடந்த 25 ஆண்டுகளாக திமுக நகரச் செயலாளா். வேதாரண்யம் உப்பு உற்பத்தியாளா் இணையம், சுமை தூக்கும் தொழிலாளா் சங்கம், லாரி ஓட்டுநா்-உரிமையாளா் சங்கம், டிராக்டா் உரிமையாளா் சங்கம் ஆகியவற்றின் தலைவா்.
பதவி: வேதாரண்யம் நகா்மன்றத்தின் தற்போதைய தலைவா்.
