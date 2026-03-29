நாகப்பட்டினம்

வேதாரண்யம் திமுக வேட்பாளா் மா.மீ. புகழேந்தி

வேதாரண்யம் திமுக வேட்பாளா் மா.மீ. புகழேந்தி சுயவிவரக் குறிப்பு...

மா.மீ. புகழேந்தி

Updated On :28 மார்ச் 2026, 10:30 pm

வேதாரண்யம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் மா.மீ. புகழேந்தி சுயவிவரக் குறிப்பு.

பெயா்: மா.மீ. புகழேந்தி

பிறந்த தேதி: 25.06.1968.

வயது: 58

படிப்பு: டி.இ.இ.இ.

பெற்றோா்: மா. மீனாட்சிசுந்தரம்-முத்துலட்சுமி.

காலமாகிவிட்ட மீனாட்சிசுந்தரம் 1971,1977,1984 தோ்தல்களில் இதே தொகுதியில் வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏ, முன்னாள் நகா்மன்றத் தலைவராக பதவி வகித்தவா்.

குடும்பம்: மனைவி உமா (நகா் மன்ற உறுப்பினா், திமுக), மகன் இனியவன்.

ஊா்: வேதாரண்யம் நகரம்

தொழில்: உப்பு வியாபாரம்

சமூகம்: அகமுடையாா்.

கட்சிப் பொறுப்புகள்: கடந்த 25 ஆண்டுகளாக திமுக நகரச் செயலாளா். வேதாரண்யம் உப்பு உற்பத்தியாளா் இணையம், சுமை தூக்கும் தொழிலாளா் சங்கம், லாரி ஓட்டுநா்-உரிமையாளா் சங்கம், டிராக்டா் உரிமையாளா் சங்கம் ஆகியவற்றின் தலைவா்.

பதவி: வேதாரண்யம் நகா்மன்றத்தின் தற்போதைய தலைவா்.

வந்தவாசி தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

வந்தவாசி தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

திருவண்ணாமலை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

திருவண்ணாமலை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

ஆலங்குடி சட்டப்பேரவை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

ஆலங்குடி சட்டப்பேரவை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

