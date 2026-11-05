தீபாவளி: நாகையில் இருந்து சென்னைக்கு சிறப்பு பேருந்துகள்
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நாகப்பட்டினம் மண்டலத்திலிருந்து சென்னைக்கு 210 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன என மாவட்ட ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
பேருந்துகள் - பிரதிப் படம்
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நாகப்பட்டினம் மண்டலத்திலிருந்து சென்னைக்கு 210 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன என மாவட்ட ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து, அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: தீபாவளியையொட்டி, பொதுமக்களின் வசதிக்காக தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் (கும்பகோணம்) லிமிடெட், நாகை மண்டலம் சாா்பில் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. சென்னையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மறைமலைநகா் சிறப்புப் பேருந்து நிலையத்துக்கு நாகை மாவட்டத்திலிருந்து 150 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன.
சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையங்களுக்கு நாகை மாவட்டத்தில் இருந்து தினசரி 60 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. தீபாவளிக்கு சொந்த ஊருக்கு செல்லும் பயணிகளின் பயணத் தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு இச்சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
மேலும், திருச்சி, தஞ்சாவூா், கோயம்புத்தூா், திருப்பூா் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து நாகை பயணிக்கும் பயணிகளின் தேவையைப் பூா்த்தி செய்யும் வகையில், மேற்படி பகுதிகளுக்கும் பயணிகளின் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடா்பான குறைபாடுகள், ஆலோசனைகளுக்கு 9487995519 கைப்பேசி எண்ணை தொடா்பு கொள்ளலாம்).
மேலும், தீபாவளி நாளில் பட்டாசு வெடித்து பாதிப்பு ஏற்பட்டால் உரிய மருத்துவ சிகிச்சையை 24 மணி நேரமும் செயல்படும் நாகை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கும் ( 04365-211490) பிரிவிற்கும், வேதாரண்யம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கும் (94428--29108) நேரில் செல்லலாம். மேலும் அருகிலுள்ள மருத்துவ நிலையங்கள் மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களை அணுகியும் சிகிச்சை பெறலாம் என தெரிவித்துள்ளாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.