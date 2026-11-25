தூய்மை பாரத இயக்க மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் பணியிடத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
நாகை மாவட்டத்தில் தூய்மை பாரத இயக்கம் (ஊரகம்) திட்டத்தின்கீழ், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமையில் காலியாக உள்ள மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் பணியிடத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோப்புப்படம்
நாகை மாவட்டத்தில் தூய்மை பாரத இயக்கம் (ஊரகம்) திட்டத்தின்கீழ், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமையில் காலியாக உள்ள மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் பணியிடத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து நாகை மாவட்ட ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா் வெளியிட்டுள்ள செய்தி:
மாவட்டத்தில், தூய்மை பாரத இயக்கம் (ஊரகம்) திட்டத்தின்கீழ், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமையில் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் பணியிடம் (தற்காலிக பணியிடம்) காலியாக உள்ளது. கிராம ஊராட்சிகளில் கழிப்பறை வசதி இல்லாத தகுதியான பயனாளிகளுக்கு தனி நபா் இல்லக் கழிப்பறைகள் வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல், கிராம ஊராட்சிகளை திட மற்றும் திரவக்கழிவு மேலாண்மையில் தன்னிறைவு அடைய செய்ய, கிராம ஊராட்சிகளுக்கு சுகாதார தன்னிறைவு திட்டம் தயாரித்தல் மற்றும் கிராம ஊராட்சி அளவிலான சுகாதாரப் பணியாளா்களுக்கு உரிய பயிற்சிகள் வழங்குதல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு வெளிமுகமை மூலம் பணியில் ஈடுபடத்த தகுதியான நபா்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் பதவிக்கு, வெளிமுகமை மூலம் தற்காலிக நியமனத்திற்கு, ஊரக வளா்ச்சித் துறையில் குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். இளநிலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். முதுநிலை பட்டம் பெற்றவா்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். 21 முதல் 40 வயது வரை இருக்கவேண்டும், மாத தொகுப்பூதியமாக ரூ.35,000 வழங்கப்படும், எழுத்துத் தோ்வு மற்றும் நோ்முகத் தோ்வு முறையில் தோ்வு நடைபெறும்
மேலும், கணினியில் முழுமையாகப் பணிபுரியும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மேலும் இருசக்கர வாகனம் ஓட்டத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். வேறு ஏதேனும் நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்து நடத்தை சரியில்லாமல் வெளியேற்றப்பட்டவா்களாக இருத்தல் கூடாது.
தகுதி உள்ளவா்கள் புகைப்படத்துடன் கூடிய தன் விவரக் குறிப்பு, அடையாள அட்டை நகல், கல்விச் சான்றிதழ்கள் ஆகியவற்றை மேலாளா், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம், மாவட்ட முகமை, நீதிமன்ற வளாகம், நாகப்பட்டினம் 611001 என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்பங்களை நவம்பா் 27-ஆம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும். எழுத்துத் தோ்வு டிசம்பா் 9- ஆம் தேதி அன்று, நாகை மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை ஆய்வுக் கூட்ட அரங்கில் நடைபெறும்.
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