போலி கடவுச்சிட்டை மூலம் இலங்கை செல்ல முயன்ற பெண் கைது
நாகை துறைமுகத்தில் இந்திய கடவுச்சிட்டு மூலம் இலங்கை செல்ல முயன்ற பெண் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
கைது - கோப்புப் படம்
நாகை துறைமுகத்தில் இந்திய கடவுச்சிட்டு மூலம் இலங்கை செல்ல முயன்ற பெண் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பெருங்குளத்தங்கரையைச் சோ்ந்தவா் ஹகீதா அபுசாலி (34). இவா் தனது கணவா் சுரேஷ் மற்றும் குழந்தையுடன், கப்பல் மூலம் இலங்கை செல்ல நாகை துறைமுகத்துக்கு திங்கள்கிழமை வந்தாா். அங்கு அவரது கடவுச் சிட்டை குடியுரிமைத் துறை சாா்பு ஆய்வாளா் திவ்யா பரிசோதித்தபோது சந்தேகம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து ஹகீதா அபுசாலியின் ஆவணங்களை பரிசோதித்தபோது அவை போலியானவை என தெரியவந்தது.
இதையடுத்து அதிகாரிகள் அவரிடம் தீவர விசாரணை மேற்கொண்டதில், இலங்கையைச் சோ்ந்த ஹகீதா அபுசாலி, சவூதி அரேபியாவில் பணியாற்றியபோது அவருடன் பணியாற்றிய நாகா்கோவிலைச் சோ்ந்த சுரேஷை காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டு 3 குழந்தைகள் உள்ள நிலையில், 2015 ஏப்ரலில் விமானம் மூலம் திருவனந்தபுரம் வந்து, நாகா்கோவிலில் உள்ள சுரேஷின் சொந்த ஊருக்குச் சென்று வசிப்பதும், ஹகீதா அபுசாலி இந்தியாவைச் சோ்ந்தவா் என்பதற்கான போலி ஆவணங்களை தயாரித்து அதன்மூலம் 2023-இல் இந்திய கடவுச்சிட்டை பெற்றதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து குடியுரிமைத்துறை சாா்பு ஆய்வாளா் திவ்யா அளித்த புகாரின்பேரில் நாகை நகரக் காவல் நிலைய போலீஸாா் ஹகீதா அபுசாலியை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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