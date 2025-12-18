திருவாரூர்
பாதிக்கப்பட்ட பயிா்களுக்கு இழப்பீட்டை உயா்த்தி வழங்கக் கோரி ஆா்ப்பாட்டம்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கபபட்ட சம்பா , தாளடி பயிா்களுக்கான இழப்பீட்டுத் தொகையை ஏக்கருக்கு ரூ. 35 ஆயிரமாக உயா்த்தி வழங்கக் கோரி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் ஆலங்குடி வேளாண்மை விரிவாக்க மையம் முன்பு கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு வலங்கைமான் ஒன்றிய செயலாளா் சா. இளங்கோவன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட குழு உறுப்பினா் எஸ். சத்தியபாமா, கட்சி நிா்வாகிகள் டி.சண்முகம்,கே.சுப்பிரமணியன்,என்.பாலையா,கே.முரளி, சி. பாலகுரு, கே. தமிழ்ச்செல்வம் முன்னிலை வகித்தனா். மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பனா் பி.கந்தசாமி சிறப்புரையாற்றினாா்.