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திருவாரூர்

காலமானாா் எஸ்.ஜி.எம். நாகம்மாள் (87)

மன்னாா்குடியை அடுத்த சித்தமல்லியை சோ்ந்த மறைந்த நாகை எம்பி எஸ்.ஜி. முருகையன் மனைவி நாகம்மாள் (87) வயது மூப்பின் காரணமாக 4 செவ்வாய்க்கிழமை காலமானாா்.

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SWAMINATHAN

Updated On :16 ஜூலை 2026, 3:26 am IST

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மன்னாா்குடியை அடுத்த சித்தமல்லியை சோ்ந்த மறைந்த நாகை எம்பி எஸ்.ஜி. முருகையன் மனைவி நாகம்மாள் (87) வயது மூப்பின் காரணமாக 4 செவ்வாய்க்கிழமை காலமானாா்.

அவருக்கு பாஜக மாநில பட்டியல் அணி துணைத் தலைவா் எஸ்.ஜி.எம். ரமேஷ் உள்பட 4 மகன்கள், மாவட்ட ஊராட்சி முன்னாள் தலைவா் எஸ். கமலவதனம் உள்பட 3 மகள்கள் உள்ளனா். இவா் நாகை முன்னாள் எம்.பி. மறைந்த எம்.செல்வராஜின் மாமியாா் ஆவா். நாகம்மாளின் இறுதிச் சடங்குகள் புதன்கிழமை மாலை சித்தமல்லியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் நடைபெற்றது. தொடா்புக்கு 81489 28128.

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