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திருவாரூர்

பள்ளி மாணவியிடம் பாலியல் துன்புறுத்தல்: இளைஞா் கைது

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கைது செய்யப்பட்ட செல்வக்குமாா்.

Updated On :21 ஜூலை 2026, 1:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருத்துறைப்பூண்டி அருகே பள்ளி மாணவியை கடத்திச் சென்று பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபட்ட இளைஞா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

திருத்துறைப்பூண்டி அருகேயுள்ள கீழபள்ளிச்சந்தம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த பிளஸ் 1 மாணவியிடம் அதே ஊரைச் சோ்ந்த செல்வகுமாா் (25) கடந்த ஒரு மாதமாக பழகி வந்தாராம்.

இந்நிலையில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு செல்வகுமாா் அந்த மாணவியை வேளாங்கண்ணிக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் அழைத்து சென்று பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து, அறிந்த அந்த மாணவியின் தாய் திருத்துறைப்பூண்டி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து செல்வகுமாரை போக்ஸோ சட்டத்தில் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

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