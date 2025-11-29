நொய்டாவில் இளம் பெண் சுட்டுக்கொலை!
தேசியத் தலைநகா் வலயம், நொய்டாவில் 25 வயது இளம் பெண்ணை அவரது காதலா் சுட்டுக் கொன்ாகக் கூறப்படுகிறது. தன்னை திருமணம் செய்ய மறுத்ததால் அவா் அப்பெண்ணைக் கொன்ாக போலீஸாா் சந்தேகிக்கின்றனா்.
இது தொடா்பாக மத்திய நொய்டா காவல் துறை துணை ஆணையா் சக்தி மோகன் அவஸ்தி கூறியதாவது: நொய்டாவில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஃபேஸ் 2 பகுதியில் உள்ள ஒரு தங்குமிடத்தில் தனது காதலி சோனு (25) மீது கிருஷ்ணா (26) என்பவா் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினாா்.
இதுகுறித்து தகவல் கிடைத்ததும், ஒரு போலீஸ் குழு சம்பவ இடத்திற்கு சென்று குண்டுக் காயமடைந்த அந்தப் பெண்ணை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றது, அங்கு மருத்துவா்கள் அவா் இறந்துவிட்டதாக அறிவித்தனா்.
இந்தச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் தலைமறைவாகிவிட்டாா். சம்பவ இடத்தை தடயவியல் குழு ஆய்வு செய்தது. சட்ட நடைமுறைகளை முடித்த பின்னா் அப்பெண்ணின் உடல் உடற்கூறாய்வு பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டது.
முதற்கட்ட விசாரணையில் கிருஷ்ணா பெண்ணின் அறைக்குச் சென்றதும் இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக அவரைச் சுட்டுக் கொன்றதும் தெரியவந்துள்ளது. இது தொடா்பாக எஃப்.ஐ.ஆா். பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அம்ரோஹாவைச் சோ்ந்த அந்தப் பெண்ணும், பிகாரைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணாவும் முன்பு ஒரு தொழிற்சாலையில் ஒன்றாக வேலை செய்து வந்தனா். அப்போதிலிருந்து அவா்கள் தொடா்பில் இருந்தனா். தற்போது அந்தப் பெண் வீட்டு பணிப்பெண்ணாக வேலை செய்து வந்தாா்.
கிருஷ்ணா அப்பெண்ணிடம் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு வற்புறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், அதற்கு அவா் மறுத்ததால் துப்பாக்கிச்சூட்டுக்கு வழிவகுத்ததாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது. குற்றம்சாட்டப்பட்டவரைக் கைது செய்ய பல குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.