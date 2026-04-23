புதுதில்லி

தில்லியில் அதிகரிக்கும் வெப்பம்: 42 டிகிரி செல்சியஸாக பதிவு

தில்லியில் புதன்கிழமை கடும் வெப்பம் சூழல் நிலவியது. சில ரயில் நிலையங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 42 டிகிரி செல்சியஸைத் தாண்டியது.

கோப்புப்படம்

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 12:18 am

தினமணி

நநமது நிருபா்

தில்லியில் புதன்கிழமை கடும் வெப்பம் சூழல் நிலவியது. சில ரயில் நிலையங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 42 டிகிரி செல்சியஸைத் தாண்டியது. ஏப்ரல் 24 முதல் வெப்ப அலை வீசும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளதால், நிலைமை மேலும் தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது.

ரயில் நிலைய வாரியான தரவுகளின்படி, ரிட்ஜ் ரயில் நிலையத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 42.1 டிகிரி செல்சியஸாகப் பதிவானது. இது இயல்பைவிட 3.7 டிகிரி அதிகமாகும். ஆயாநகா் ரயில் நிலையத்தில் 41.4 டிகிரி செல்சியஸாகவும் (இயல்பை விட மூன்று டிகிரி அதிகம்), நகரின் பிரதான நிலையமான சஃப்தா்ஜங்கில் 40.7 டிகிரி செல்சியஸாகவும் (இயல்பை விட மூன்று டிகிரி அதிகம்) வெப்பநிலை பதிவானது.

லோடி ரோடு ரயில் நிலையத்தில் 40.8 டிகிரி செல்சியஸாகவும் (இயல்பை விட 3.8 டிகிரி அதிகம்), பாலம் ரயில் நிலையத்தில் 40.2 டிகிரி செல்சியஸாகவும் (இயல்பை விட 1.6 டிகிரி அதிகம்) வெப்பநிலை பதிவானது.

பல்வேறு வானிலை நிலையங்களில், கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் 1.6 டிகிரி முதல் 1.9 டிகிரி வரை இருந்தது.

பெரும்பாலான இடங்களில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையும் இயல்பான அளவை விட அதிகமாகவோ அல்லது அதற்கு அருகாமையிலோ இருந்தது. பாலம் பகுதியில் அதிகபட்ச குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக 24.6 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவானது, இது இயல்பான அளவை விட 1.3 டிகிரி அதிகமாகும்.

அதனைத் தொடா்ந்து ஆயாநகா் பகுதியில் 23.5 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவானது, இது இயல்பான அளவை விட 1.1 டிகிரி அதிகமாகும்.

வியாழக்கிழமை (ஏப்ரல் 23) அன்று பெரும்பாலும் தெளிவான வானிலை நிலவும் என்றும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை சுமாா் 24 டிகிரி செல்சியஸாகவும், அதிகபட்ச வெப்பநிலை 42 டிகிரி செல்சியஸைத் தொடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

ஏப்ரல் 24 முதல் வெப்ப அலை நிலவத் தொடங்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. வரும் நாள்களில் வெப்பநிலை மேலும் உயா்ந்து 43 டிகிரி செல்சியஸைத் தொடக்கூடும்.

நகரில் புதன்கிழமை காற்றின் தரம் மோசம் என்ற பிரிவில் நீடித்தது. காற்றின் தரக் குறியீடு 216 புள்ளிகளாகப் பதிவானது.

தலைநகரில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 40.1 டிகிரி செல்சியஸாகப் பதிவு!

தமிழகத்தில் 12 இடங்களில் வெயில் சதம்

தலைநகரில் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு: அடுத்த வாரம் 40 டிகிரி உயர வாய்ப்பு

தில்லியில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36.2 டிகிரி செல்சியஸாக பதிவு!

வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |

வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth

பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி

