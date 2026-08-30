தில்லியில் 8 மோசமான கால்வாய்கள்: தில்லி பெரும் திட்டத்தில் தீா்வுக்கான பரிந்துரை
தில்லியில் 8 மோசமான கால்வாய்கள்: தில்லி பெரும் திட்டத்தில் தீா்வுக்கான பரிந்துரை
புது தில்லி - pti
தில்லி அதிகாரிகள் முதல் முறையாக 8 மோசமான வடிகால்களை அடையாளம் கண்டுள்ளனா், அவை ஆக்கிரமிப்புகள், கழிவுநீா் வெளியேற்றம் மற்றும் கழிவுகளை கொட்டுதல் காரணமாக சுத்தம் செய்வது கடினம், இது அந்த பகுதிகளில் வெள்ள நிா்வாகத்தை சிக்கலாக்குகிறது என தெரிவித்துள்ளனா்.
8 வடிகால்களும் அவை நீா்ப்பாசன மற்றும் வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டுத் துறையால் பகிரப்பட்ட சேவைத் திட்ட அறிக்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பிரச்சினைகள் மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட திருத்த நடவடிக்கைகள் சமீபத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தில்லி பெரும் திட்டம் 2047 இல் குறிக்கப்பட்டுள்ளன, அங்கு தில்லி ஐஎஃப்சி துறை மற்றும் பிறா் பிரச்சினைகளை எடுத்துரைத்துள்ளனா்.
வடிகால்களில் பிரச்சினைகள் வேறுபடுகின்றன, ஆனால் தில்லி மாநகராட்சி (எம். சி. டி) ஐஎஃப்சி, தில்லி மேம்பாட்டு ஆணையம் (டிடிஏ) மற்றும் தில்லி நீா் வாரியம் (டிஜேபி) போன்ற பல முகமைகளின் பராமரிப்பு இயலாமை ஒரு பொதுவான கவலையாக உள்ளது.
எஸ்கேப் ட்ரைன் எண் 1 இல், வடிகாலுக்குள் அமைந்துள்ள இரண்டு நீா் குழாய்களால் ஓட்டம் தடுக்கப்படுகிறது. நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து கனமான வண்டல் மண் மற்றும் தூா்வாருவதற்கு போதுமான இடம் இல்லாதது பராமரிப்பை மேலும் சிக்கலாக்கியுள்ளது என்று எம். பி. டி கூறுகிறது. ஒரு தீா்வாக, தடையை அகற்றவும், தூா்வாரவும் இரண்டு நீா் குழாய்களை மாற்ற அதிகாரிகள் பரிந்துரைத்துள்ளனா். இதேபோல், வடகிழக்கு தில்லியில் அமைந்துள்ள பீகாரிபூா் வடிகால் இருபுறமும் நெருக்கமாக நிரம்பிய வீடுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது, இதனால் தூா்வாரும் இயந்திரங்களுக்கு சிறிதும் இடமில்லை. நகராட்சி திடக்கழிவுகள் மற்றும் மாட்டு சாணத்தை பெருமளவில் கொட்டுவது பிரச்சினையை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
தேவைப்பட்டால் இருபுறமும் திட்டமிடப்படாத அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டுமானங்களை இடிப்பதோடு, அணுகலை எளிதாக்க ஒரு இணையான பாதை முன்மொழியப்பட்டுள்ளது என்று திட்டம் மேலும் கூறியுள்ளது.
வடிகால் கால்வாய்களை மறுவடிவமைக்கவும் எம். பி. டி பரிந்துரைக்கிறது.
பண்ட் வடிகால் இதே போன்ற தடைகளை எதிா்கொள்கிறது, கால்வாயைச் சுற்றியுள்ள வீடுகள் மற்றும் கழிவுகள் மற்றும் மாட்டு சாணம் அதில் கொட்டப்படுகின்றன. ஒரு பட்டை திரை ஏற்கெனவே வைக்கப்பட்டு, ஒரு புறவழி வடிகால் கட்டப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் பிற தடைகளை அகற்றவும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. அணுகலை மேம்படுத்த, ஒரு இணையான சாலை கட்டப்பட வேண்டும், அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டுமானம் இடிக்கப்பட வேண்டும் .
கிராரி சுலேமான் நகா் வடிகால் மிகவும் சிக்கலான கழிவுநீா் மற்றும் கழிவு மேலாண்மை சவாலை வழங்குகிறது. அறிக்கையின்படி, 106 அங்கீகரிக்கப்படாத மற்றும் சரிசெய்யப்படாத காலனிகள் வீட்டு கழிவுகள், கழிவுநீா் மற்றும் நகராட்சி திடக்கழிவுகளை வடிகாலுக்கு பங்களிக்கின்றன. வெள்ளப் பருவத்தில், மீதமுள்ள சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீா் அதிக வண்டலைச் சோ்க்கிறது, இது கால்வாயின் வண்டலுக்கு பங்களிக்கிறது. இதற்கு தீா்வு காண, பிரதான டி. டி. ஏ சாலை வடிகால் வழியாக இரண்டு இடங்களில் வடிகாலுக்குள் நுழையும் கழிவுநீரை அருகிலுள்ள வடிகால்களுக்கு திருப்பிவிட டி. டி. ஏ முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. வடிகாலில் உள்ள மூன்று சிறுபாலங்களும் இடிக்கப்பட உள்ளன, நீா்வழியை அதிகரிக்கவும், கழிவுநீரை மென்மையாக வெளியேற்றவும் போதுமான ஹியூம் குழாய்கள் போடப்பட்டுள்ளன.
பங்கா சாலை வடிகால் கழிவு கொட்டுதல், ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் உயா் அழுத்த மேல்நிலை மின்சாரக் கோடு கட்டுப்பாடுகள் ஆகியவற்றின் கலவையை எதிா்கொள்கிறது. வடிகாலின் இருபுறமும் கான்கிரீட் சுவா்களைக் கட்ட அதிகாரிகள் பரிந்துரைத்துள்ளனா், அதே நேரத்தில் டி. ஜே. பி மற்றும் மின் டிஸ்காம் நிறுவனங்கள் இணைந்து மேல்நிலை உயா் அழுத்த கம்பிகள் தொடா்பான பிரச்சினைகளுக்கு தீா்வு காணும். மேலும், தூா்வாரும் இயந்திரங்களுக்கு போதுமான இடம் இல்லாத நிவாரண வடிகால், உள்ளூா் மக்களால் நகராட்சி திடக்கழிவுகளை கொட்டுவதாலும், வணிகா்களால் தினசரி கழிவுகளை அகற்றுவதாலும் பாதிக்கப்படுகிறது. இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் (என். எச். ஏ. ஐ) அதன் முழு நீளத்திலும் வடிகால்களை மறுவடிவமைக்கவும், சரியான வெளியேற்றத்தை வழங்கவும் திட்டமிட்டுள்ளது.
மேற்கில் உள்ள நசீா்பூா் வடிகால் மற்றும் தெற்கு தில்லியில் உள்ள அசோலா வடிகால் ஆகியவை குப்பை சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள் அல்லது ’தலாவோக்கள்’ இல்லாததால் அருகிலுள்ள குடியிருப்பாளா்களால் குறிப்பிடத்தக்க நகராட்சி திடக்கழிவுகளை கொட்டும் பிரச்னைகளை எதிா்கொள்கின்றன. அருகிலுள்ள வீடுகள் மற்றும் சந்தைகளுக்கு முறையான குப்பை சேகரிப்பு மையங்களை எம். சி. டி கட்ட வேண்டும் என்று எம். பி. டி பரிந்துரைத்துள்ளது. கழிவுகள் வடிகால்களுக்குள் நுழைவதைத் தடுக்க வடிகால்களுக்கு மேல் எஃகு வலை பொருத்தவும் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று தில்லி பெரும் திட்ட அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
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