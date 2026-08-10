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புதுதில்லி

2026-இல் 99.95% சரியான நேர மேலாண்மையை கடைப்பிடித்த தில்லி மெட்ரோ ரயில் சேவை

தில்லி மெட்ரோ ரயில்கள் 2026 ஆம் ஆண்டில் 99.95% சரியான நேரமேலாண்மையை பதிவு செய்துள்ளன.

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தில்லி மெட்ரோ ரயில் சேவை - பிரதிப் படம்

Updated On :9 ஆகஸ்ட் 2026, 11:32 pm IST

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தில்லி மெட்ரோ ரயில்கள் 2026 ஆம் ஆண்டில் 99.95 சதவீத சரியான நேரமேலாண்மையை பதிவு செய்துள்ளன, பல ஆண்டுகளாக அதன் விரிவாக்கம் இருந்தபோதிலும், அதன் வலையமைப்பும் அதிக செயல்பாட்டு நம்பகத்தன்மையை பராமரிக்கிறது என்று டி. எம். ஆா். சி. ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து வெளியிடப்படட் செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: தில்லி மெட்ரோ ரயில் காா்ப்பரேஷன் (டி. எம். ஆா். சி) தினசரி பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதன் முதல் ஆண்டில் சுமாா் 82,000 பயணிகள் பயணங்களிலிருந்து தற்போது சராசரியாக 64.06 லட்சம் பயணங்களாக உயா்ந்துள்ளது. இந்த வலையமைப்பு ஆகஸ்ட் 8,2025 அன்று 81 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் பயணங்களின் மிக உயா்ந்த ஒற்றை நாள் பயணத்தை பதிவு செய்தது. டி. எம். ஆா். சி அதன் நேரமேலாண்மை அளவுகோல் கடுமையானது. ஒரு ரயில் அதன் இலக்கை 59 விநாடிகளுக்கு மேல் தாமதமாக அடைந்தால் தாமதமாக கருதப்படும்.

2003 ஆம் ஆண்டில் 98.27 சதவீதமாக இருந்த ரயில் நேரமேலாண்மை 2005 ஆம் ஆண்டில் 99.64 சதவீதமாக உயா்ந்துள்ளது மற்றும் அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் 99.9 சதவீதமாக உள்ளது. சேவை தாமதத்துக்கு முன்னா் மெட்ரோ ரயில்கள் பயணித்த சராசரி தூரம், தோல்விகளுக்கு தாமததத்ுக்கான சராசரி தூரம் (எம். டி. பி. எஃப்) மூலம் அளவிடப்பட்டது 2.72 மில்லியன் காா் கிலோ மீட்டா்கள் ஆக இருந்தது. 45 மெட்ரோ அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பான கம்யூனிட்டி ஆஃப் மெட்ரோஸின் சா்வதேச அளவுகோல், இரண்டு நிமிட தாமத அளவுகோலின் அடிப்படையில் நம்பகத்தன்மையின் அடிப்படையில் டெல்லி மெட்ரோவை உலகளவில் முதல் ஐந்து அமைப்புகளில் ஒன்றாக வைத்துள்ளது.

சில பரபரப்பான நிலையங்களில் ரயில் பாதை செயல்பாட்டின் ஆரம்ப ஆண்டுகளில் ஏழு நிமிடங்களில் இருந்து 2 நிமிடங்கள் 18 வினாடிகளாக குறைந்துள்ளது. தில்லி மெட்ரோ வலையமைப்பில் சுமாா் 29 சதவீதம் தற்போது கவனிக்கப்படாத ரயில் இயக்கத்தின் கீழ் இயக்கப்படுகிறது. பிங்க் லைன் அல்லது லைன் 7,71.55 கி. மீ. நீளமுள்ள 45 நிலையங்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் ஓட்டுநா் இல்லாத தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி இயக்கப்படுகிறது. இந்த வழித்தடம் பெரும்பாலான பிற தில்லி மெட்ரோ பாதைகளுடன் இடமாற்றங்களை வழங்குகிறது மற்றும் நெட்வொா்க் முழுவதும் மாற்று வழித்தடங்களை வழங்குகிறது.

தில்லி மெட்ரோ டிசம்பா் 25,2002 அன்று ஷாஹ்தாரா மற்றும் திஸ் ஹசாரி இடையே ஆறு நிலையங்களை உள்ளடக்கிய 8.4-கிமீ நீளத்துடன் செயல்படத் தொடங்கியது.

தில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகா் பிராந்தியத்தை இணைக்கும் 12 வழித்தடங்கள் மற்றும் 31 பரிமாற்ற நிலையங்களில் 303 நிலையங்களுடன் இந்த வலையமைப்பு 416.5 கி. மீ. ஆக விரிவடைந்துள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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