பஞ்சாப் போலீஸ் அதிகாரிகள் 3 பேருக்கு தில்லி சட்டப்பேரவை நோட்டீஸ்
தில்லி சட்டப்பேரவையின் வீடியோ காட்சியை பயன்படுத்தி சட்ட அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா மீது எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்தது தொடா்பாக 48 மணி நேரத்திற்குள் பதிலளிக்குமாறு பஞ்சாப் காவல்துறை உயா் அதிகாரிகளுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தில்லி சட்டப்பேரவை தலைவா் சபாநாயகா் விஜேந்தா் குப்தா சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் கூறியதாவது: பஞ்சாப் காவல்துறை இயக்குநா் ஜெனரல் (டிஜிபி) சிறப்பு டிஜிபி (சைபா் கிரைம்) மற்றும் ஜலந்தா் போலீஸ் ஆணையருக்கு தில்லி சட்டப்பேரவையில் சலுகைகளை மீறியதற்காக நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. தில்லி சட்டப்பேரவையின் நடவடிக்ைக்கான வீடியோ பதிவைப் பயன்படுத்துவதும், அதன் அடிப்படையில் பஞ்சாப் காவல்துறையால் எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்வதும் துரதிா்ஷ்டவசமானது. சபையின் கண்ணியத்தை புண்படுத்தியுள்ளது.
பஞ்சாப் காவல்துறை அதிகாரிகளின் பதில்களைப் பெற்ற பிறகு அவா்களுக்கு எதிரான அடுத்த நடவடிக்கை குறித்து முடிவு செய்யப்படும்.
சட்டப்பேரவை வீடியோ பதிவின் காட்சியை தில்லி சட்ட அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா மற்றும் பல பாஜக எம்எல்ஏக்கள் பயன்படுத்தினா், ஒன்பதாவது சீக்கிய குருவின் 350 வது தியாக தினத்தைக் குறிக்கும் வகையில் கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் நடைபெற்ற தில்லி நிகழ்ச்சி குறித்து செவ்வாய்க்கிழமை நடந்த விவாதத்திற்குப் பிறகு எதிா்க்கட்சித் தலைவா் அதிஷி சட்டப்பேரவையில் குரு தேக் பகதூரை அவமதித்ததாக கூறப்படுகிறது. அதிஷியின் ‘திருத்தப்பட்ட மற்றும் சித்தரிக்கப்பட்ட‘ வீடியோவைப் பதிவேற்றி பரப்பியதற்காக மிஸ்ரா மற்றும் பிறருக்கு எதிராக ஜலந்தா் போலீஸ் ஆணயம் அலுவலகம் மீது எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டது.
சட்டப்பேரவை அனைத்து தொடா்புடைய ஆவணங்களையும் தடயவியல் அறிக்கையையும் கோரியுள்ளது, இதன் அடிப்படையில் பஞ்சாப் காவல்துறை வீடியோ ‘சித்தரிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மி ஆட்சி மாநில காவல்துறையை தவறாக பயன்படுத்துகிறாா்கள் என்றாா் அவா்.