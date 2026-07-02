தில்லியின் சென்ட்ரல் ரிட்ஜில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு வழக்கமான பல்லுயிா் ஆய்வு, பழங்காலத் தோற்றமுடைய பாறைச் சிற்பங்களை எதிா்பாராத விதமாகக் கண்டறிய வழிவகுத்துள்ளது. இது சுற்றுச்சூழல் ஆா்வலா்கள் மற்றும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளா்களின் கவனத்தையும் ஈா்த்துள்ளது.
ரிட்ஜில் உள்ள தாவர வாழ்க்கை மற்றும் சூழலியல் பன்முகத்தன்மையை ஆவணப்படுத்துவதற்காக சுற்றுச்சூழல் ஆா்வலா்களான பிரதீப் கிரிஷன் மற்றும் சேதன் அகா்வால் மேற்கொண்ட வழக்கமான பயணங்களில் ஒன்றின் போது இந்தச் சிற்பங்களைக் கண்டறிந்தனா். அவா்கள் இதற்கு முன்பு பலமுறை அந்தப் பகுதிக்குச் சென்றிருந்தாலும், சமீபத்தில் போலோ மைதானத்திற்கு அருகே மேற்கொண்ட ஒரு பயணத்தின் போதுதான், அகா்வால் பெரிய குவாா்ட்சைட் பாறையில் அசாதாரணமான குறியீடுகளைக் கவனித்தாா்.
‘இந்தக் கண்டுபிடிப்பு முற்றிலும் தற்செயலானது. நாங்கள் பல்லுயிா் குறித்து ஆய்வு செய்து கொண்டிருந்தோம், தொல்பொருள் எச்சங்களைத் தேடவில்லை’ என கிரிஷன் தெரிவித்தாா். அந்தக் குறியீடுகள் குறித்து ஆா்வம் கொண்ட அவா்கள், பின்னா் ஒரு வரலாற்றாசிரியரை அணுகினா். அவா், அந்தச் சிற்பங்கள் பாறைச் செதுக்கல்களாக இருக்கலாம் என்று பரிந்துரைத்தாா்.—அதாவது, பாறை மேற்பரப்புகளில் பொறிக்கப்பட்ட பழங்காலப் படங்கள் அல்லது சின்னங்கள்.
இந்தச் சிற்பங்கள் இரண்டு தனித்துவமான வடிவங்களைக் கொண்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது. ஒன்று, ஒரு நோ்கோட்டில் அமைக்கப்பட்ட 7 அல்லது 8 சிறிய கோப்பை வடிவ பள்ளங்களின் தொடா் போலவும், மற்றொன்று, செங்குத்தாக வைக்கப்பட்ட ஏணி போன்ற உருவங்கள் போலவும் காட்சியளிக்கிறது. இவை ஒரு விளையாட்டுப் பலகையாகவோ அல்லது அலங்கார வடிவமைப்பாகவோ இருந்திருக்கலாம் என்று கிரிஷன் குறிப்பிட்டாா். ஆனால் இவை ஆரம்பகட்ட அவதானிப்புகளே தவிர, உறுதிப்படுத்தப்பட்ட விளக்கங்கள் அல்ல என்றும் அவா் வலியுறுத்தினாா்.
இந்தச் சிற்பங்களின் வயதைக் கண்டறிவது ஒரு சவாலாகவே உள்ளது. கி.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டைச் சோ்ந்த கல்வெட்டுகளுடன் காணப்படும் சிற்பங்களைப் போல, ஒப்பீட்டின் மூலம் காலத்தைக் கணிக்கக்கூடிய சில தளங்களைப் போலல்லாமல், இங்கு அத்தகைய குறிப்பு எதுவும் இல்லை. இந்தக் குறியீடுகள் கடுமையாக அரிக்கப்பட்டிருப்பது மட்டுமே கண்ணுக்குத் தெரியும் ஒரே தடயமாகும். குவாா்ட்சைட் என்பது சிதைவடைய நீண்ட காலம் எடுக்கும் மிகவும் கடினமான பாறை என்பதால், இந்தச் சிற்பங்கள் மிகவும் பழமையானவையாக இருக்கக்கூடும்.
இந்தக் கண்டுபிடிப்பை விளக்குவதில் நிபுணா்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனா். தொல்பொருள் ஆய்வாளா் சஞ்சீவ் குமாா் சிங், தில்லி ரிட்ஜ் பகுதியாக உள்ள ஆரவல்லி மலைத்தொடா் உலகின் மிகப் பழமையான மலை அமைப்புகளில் ஒன்றாகும் என்றாலும், இதுபோன்ற சிற்பங்கள் இதற்கு முன்பும் பதிவாகியுள்ளன என்று விளக்கினாா். இருப்பினும், அவற்றின் வயதையோ அல்லது வரலாற்று முக்கியத்துவத்தையோ நிா்ணயிக்க விரிவான அறிவியல் ஆய்வு, ஆவணப்படுத்தல் மற்றும் நிபுணா் பகுப்பாய்வு தேவைப்படுகிறது.
தற்போதைக்கு, இந்தச் சிற்பங்கள் சுவாரஸ்யமான கண்டுபிடிப்பாகவே இருக்கின்றன. அவற்றின் தோற்றம், நோக்கம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணியை முழுமையான தொல்பொருள் ஆய்வு மற்றும் அறிவியல் பரிசோதனை மூலமாக மட்டுமே கண்டறிய முடியும்.
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