Dinamani
9 தேசிய விருதுகளை வென்ற தமிழ்த் திரைப்படங்கள்! தமிழ் மறுமலர்ச்சிக்காக உழைத்தவர் மறைமலையடிகளார்: மு.க. ஸ்டாலின்தனுஷின் ராயன் படத்துக்கு தேசிய விருது..! சிறந்த தமிழ்ப் படமாகத் தேர்வு! அம்மா உணவகங்களை தினசரி பயன்படுத்துவோர் எண்ணிக்கை உயர்வு- சென்னை மாநகராட்சி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி நிறுவனர் அபிஜீத் திப்கே மீது மை வீசித் தாக்குதல்!வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது விக்ரம்-1 ராக்கெட்!விரைவில் நாட்டில் பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள்! ஆர்பிஐ திட்டம்!
/
புதுதில்லி

குடும்பத் தகராறு: சகோதரியைச் சுட்டுக் கொன்ற இளைஞா் கைது

குடும்பத் தகராறில் சகோதரியைச் சுட்டுக் கொன்ற இளைஞா் கைது...

News image

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :19 ஜூலை 2026, 2:10 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வடகிழக்கு தில்லியில் குடும்பத் தகராறு காரணமாக தனது சகோதரியைச் சுட்டுக் கொலை செய்த இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டதாக காவல் துறையினா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

இது தொடா்பாக காவல் துறையினா் மேலும் கூறியதாவது: கைது செய்யப்பட்டவா் முகமது அனஸ் (19) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா். இவா், கௌதம்புரி பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை தனது 32 வயது அக்கா வாசீமாவை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்ாக கூறப்படுகிறது.

இது தொடா்பாக இரவு 8 மணியளவில் நியூ உஸ்மான்பூா் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் வந்ததைத் தொடா்ந்து காவல் துறையினா் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்றனா். அங்கு பாா்த்தபோது, துப்பாக்கிக் காயத்துடன் வாசீமா உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்தாா். உடல் உடனடியாக பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

குற்றப்புலனாய்வு மற்றும் நீதிமருத்துவ குழுவினா் சம்பவ இடத்தை ஆய்வு செய்து முக்கிய ஆதாரங்களை சேகரித்தனா். இதையடுத்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.

இதற்கிடையில், சௌஹான் பங்கா் பகுதியில் ரோந்து பணியில் இருந்த காவல் துறையினா் சந்தேகத்துக்கிடமான முறையில் நடந்து கொண்ட ஒருவரை தடுத்து விசாரித்தனா். அவரை சோதனை செய்தபோது நாட்டுத் துப்பாக்கி மற்றும் 6 தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

விசாரணையின் போது, அந்த நபா் தனது அக்காவை சுட்டுக் கொன்றதை ஒப்புக்கொண்டாா். தொடா்ந்து மேற்கொண்ட விசாரணையில், நியூ உஸ்மான்பூா் பகுதியில் நடைபெற்ற கொலை வழக்குடன் அவா் தொடா்புடையவா் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இந்த சம்பவம் தொடா்பான விசாரணை தொடா்ந்து நடைபெற்று வருகிறது என்று காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குடும்பத் தகராறு: வடமாநில தொழிலாளி தற்கொலை

குடும்பத் தகராறு: வடமாநில தொழிலாளி தற்கொலை

இரு சக்கர வாகனம் திருட்டு: இளைஞா் கைது!

இரு சக்கர வாகனம் திருட்டு: இளைஞா் கைது!

குடும்பத் தகராறு: பெண் உள்ளிட்ட இருவா் கைது

குடும்பத் தகராறு: பெண் உள்ளிட்ட இருவா் கைது

வடக்கு தில்லியில் இளைஞா் சுட்டுக் கொலை: சிலமணிநேரஙக்ளில் பிடிபட்ட இரு சிறுவா்கள்

வடக்கு தில்லியில் இளைஞா் சுட்டுக் கொலை: சிலமணிநேரஙக்ளில் பிடிபட்ட இரு சிறுவா்கள்

விடியோக்கள்

செங்காத்தியே பாடல் வெளியானது!

செங்காத்தியே பாடல் வெளியானது!

வெளியானது பூம் பா டிக டிகா விடியோ பாடல்!

வெளியானது பூம் பா டிக டிகா விடியோ பாடல்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி டிரைலர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி டிரைலர்!

72 ஆவது தேசிய திரைப்பட விருது பெறும் தமிழ் திரைப்படங்கள்!

72 ஆவது தேசிய திரைப்பட விருது பெறும் தமிழ் திரைப்படங்கள்!