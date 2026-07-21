Dinamani
மஹிந்திரா லாஜிஸ்டிக்ஸ் காலாண்டு லாபம் ரூ. 29 கோடியாக உயர்வு!அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் காலாண்டு லாபம் 17% உயர்வு!மேக்கேதாட்டு அணை: கர்நாடக அரசை எதிர்த்து தேமுதிக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!இயற்கை எரிவாயு மையத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!துப்பாக்கி முனையில் மிரட்டிய காவல் துறை: கைதான திமுக எம்.எல்.ஏ. மார்க்கண்டேயன்!மாணவர்கள் மீது தடியடி நடத்துவதுதான் ஜனநாயகமா? பிரதமர் மோடிக்கு ராகுல் கேள்விதுப்பாக்கி முனையில் மிரட்டிய காவல் துறை: கைதான திமுக எம்.எல்.ஏ.டிராமா செய்கிறார் திமுக எம்.எல்.ஏ! - நிர்மல் குமார்பேச்சுவார்த்தைக்கு பதிலாக வன்முறையைத் தேர்வு செய்த பாஜக: கனிமொழி விமர்சனம்
/
புதுதில்லி

நாடாளுமன்ற தெரு ட்ரோன் காட்சிகள் குறித்து விசாரணை: தில்லி காவல் துறை

நாடாளுமன்ற தெருவில் போராட்டக்காரா்கள் கூடியிருப்பதாகக் காட்டப்படும் ‘ட்ரோன்’ காணொலி ஒன்று சமூகஊடகத்தில் பரவியது தொடா்பாக தில்லி காவல் துறை விசாரணையைத் தொடங்கியது.

News image
Updated On :21 ஜூலை 2026, 4:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாடாளுமன்ற தெருவில் போராட்டக்காரா்கள் கூடியிருப்பதாகக் காட்டப்படும் ‘ட்ரோன்’ காணொலி ஒன்று சமூகஊடகத்தில் பரவியது தொடா்பாக தில்லி காவல் துறை விசாரணையைத் தொடங்கியது.

அனுமதியின்றி ட்ரோன் இயக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இது தொடா்பாக தில்லி காவல் துறை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில்,

‘அந்த காணொலியின் உண்மைத்தன்மை மற்றும் ட்ரோன் இயக்கப்பட்ட சூழல் ஆகியவை சரிபாா்க்கப்பட்டு வருகின்றன. சட்டங்கள் மற்றும் ட்ரோன் விதிமுறைகளை மீறியதற்காக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சமூக ஊடகங்களில் இந்தக் ட்ரோன் காணொலி வெளியானதைத் தொடா்ந்து விசாரணை தொடங்கப்பட்டதாகக் காவல் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

புது தில்லி மாவட்டம் மிகவும் உணா்திறன் மிக்க பகுதியாகும். இங்கு ட்ரோன்களை இயக்க முன்கூட்டியே அனுமதி பெறுவது கட்டாயமாகும். மேலும், விதிகளை மீறினால் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அந்த வட்டாரங்கள் கூறின.

தோ்வு முறைகேடுகளுக்கு பெறுப்பேற்க வலியுறுத்தி மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி ஆயிரக்கணக்கான போராட்டக்காரா்கள் நாடாளுமன்ற தெருவுக்கு அருகே கூடி, நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணியாகச் செல்ல முயன்றனா்.

பாதுகாப்புப் படையினா் அந்தப் பேரணியைத் தடுத்ததால் மோதல் ஏற்பட்டது. கூட்டத்தைக் கலைக்கக் காவல்துறையினா் தடியடி நடத்தினா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஜம்மு-காஷ்மீரில் ட்ரோன் பறிமுதல்: தீவிர விசாரணை

ஜம்மு-காஷ்மீரில் ட்ரோன் பறிமுதல்: தீவிர விசாரணை

தவெக எம்.எல்.ஏ. குதிரை பேர விவகாரம்! ஊடகரிடம் விசாரணை பற்றி காவல் துறை விளக்கம்!

தவெக எம்.எல்.ஏ. குதிரை பேர விவகாரம்! ஊடகரிடம் விசாரணை பற்றி காவல் துறை விளக்கம்!

குஜராத்தில் இந்திய கடற்படையின் ட்ரோன் விழுந்து நொறுங்கியது: அதிகாரிகள் விசாரணை

குஜராத்தில் இந்திய கடற்படையின் ட்ரோன் விழுந்து நொறுங்கியது: அதிகாரிகள் விசாரணை

ஜிஐஎம்எஸ் வெளிப்பணியாளா்கள் போராட்டம்: பொருள்களைச் சேதப்படுத்தியது தொடா்பாக வழக்கு

ஜிஐஎம்எஸ் வெளிப்பணியாளா்கள் போராட்டம்: பொருள்களைச் சேதப்படுத்தியது தொடா்பாக வழக்கு

விடியோக்கள்

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. திடீர் கைது! 3 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு!

தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. திடீர் கைது! 3 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு!

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !