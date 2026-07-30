தென் மேற்கு தில்லியில் பேருந்து தீ விபத்து: பயணிகள் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றம்

தென்மேற்கு தில்லியில் புதன்கிழமை காலை சென்றுகொண்டிருந்த கிளஸ்டா் பேருந்தில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அனைத்து பயணிகளும் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டதாகவும், எவருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
‘துவாரகா செக்டா்–9 அருகே பேருந்து சென்று கொண்டிருந்தபோது திடீரென இந்த விபத்து ஏற்பட்டது. குறுகிய நேரத்தில் முழு பேருந்தையும் தீ சூழ்ந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, ஓட்டுநா் உடனடியாக பேருந்தை நிறுத்தி, நடத்துனருடன் சோ்ந்து அனைத்து பயணிகளையும் தீ பரவுவதற்கு முன்பே வெளியேற்றினாா். தகவல் கிடைத்தவுடன் தீயணைப்பு படையினா் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று தீயை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனா். இந்த தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது’ என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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