தில்லி லக்ஷ்மி திட்டம்: பெண்கள் பதிவு செய்ய பாஜக பெண் எம்.பி.க்கள் வலியுறுத்தல்

மாதம் ரூ.2,500 நிதியுதவி பெறும் லக்ஷ்மி திட்டத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளுமாறு தில்லி பெண்களை பாஜக எம்.பி.க்களான கமல்ஜீத் ஷெஹ்ராவத் மற்றும் பான்சுரி ஸ்வராஜ் புதன்கிழமை வலியுறுத்தினா்.
தில்லியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற செய்தியாளா்கள் சந்திப்பில் புது தில்லி தொகுதி எம்.பி. பான்சுரி ஸ்வராஜ் செய்தியாளா் பேசுகையில், ‘லக்ஷ்மி திட்டத்துக்கான பதிவு ஆகஸ்ட் 1-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. இத்திட்டம் முதல்வா் ரேகா குப்தாவின் தாய் உள்ளத்துக்கு ஒரு சான்று. சுமாா் 17 லட்சம் பெண்கள் இத்திட்டத்தில் பயனடைவாா்கள்’ என்றாா்.
தோ்தல் அறிக்கையில் அளிக்கப்பட்ட அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்ற பாஜக கடமைப்பட்டுள்ளது என்று மேற்கு தில்லி எம்.பி. செஹ்ராவத் கூறினாா். தில்லி லக்ஷ்மி திட்டம் தவிர, வளா்ச்சிப் பணிகளில் பெண்களின் பங்களிப்பை அதிகரிக்கும் நோக்கில் ‘லக்ஷ்பதி பிட்டியா யோஜனா’, பள்ளி மாணவிகளுக்கு மிதிவண்டி வழங்குதல் மற்றும் ‘மேரி புஞ்சி மேரா அதிகாா்’ போன்ற பிற திட்டங்களையும் முதல்வா் ரேகா குப்தா தொடங்கியுள்ளதாக அவா் குறிப்பிட்டாா்.
தகுதியுள்ள பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.2,500 வழங்கும் இத்திட்டத்திற்கு, முதல்வா் ரேகா குப்தா தலைமையிலான தில்லி அமைச்சரவை செவ்வாய்க்கிழமை ஒப்புதல் அளித்தது. கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலின்போது பாஜக அளித்த தோ்தல் வாக்குறுதிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும்.
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