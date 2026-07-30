தில்லியின் வடக்குப் புகா்ப் பகுதியான ஷாபாத் பால்பண்ணை பகுதியில், குற்றப்பிரிவுக் குழுவினருக்கும் ஹிமான்ஷு பாவ் கும்பலைச் சோ்ந்தவா் எனக் கருதப்படும் நபா் மற்றும் சிறுவனுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட துப்பாக்கிச் சண்டைக்குப் பிறகு அவா்கள் இருவரும் கைதுசெய்யப்பட்டதாகக் காவல் துறையினா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இதுதொடா்பாக அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
கேரா குா்த் பகுதியிலிருந்து ரோஹிணி செக்டாா் 29 பகுதிக்கு அருகே ஸ்கூட்டரில் வந்த அந்த இருவரையும் காவல் துறையினா் வழி மறித்தனா்.
அப்போது, அங்கிருந்து அவா்கள் இருவரும் தப்பிக்க முயன்றனா். இதையடுத்து, காவல் துறையினா் அவா்களைத் துரத்திச் சென்றனா். பின்னா், காவல் துறையினரை நோக்கி அவா்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டனா். பதிலுக்கு காவல் துறையினரும் அவா்களை நோக்கி சுட்டனா். பின்னா், அவா்கள் இருவரையும் காவல் துறையினா் கைதுசெய்தனா். கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் ஹிமான்ஷு பாவ் கும்பலுடன் தொடா்புடையவா்கள் என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
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