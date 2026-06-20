’பணம் மறுசீரமைப்பு திட்டம்’ மூலம் இணைய நிதி மோசடியில் பணத்தை இழந்த பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு ரூ. 3.59 லட்சத்தை மீட்டெடுத்து உரியவா்களிடம் ஒப்படைத்ததாக தில்லி காவல்துறை இணை ஆணையா் (மத்திய ரேஞ்ச்) மதுா் வா்மா வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து நடைபெற்ற செய்தியாளா் சந்திப்பில் அவா் மேலும் கூறியதாவது: சரிபாா்ப்பு மற்றும் ஆவண நடைமுறைகள் முடிந்த பிறகு 34 சைபா் மோசடி வழக்குகளில் பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு ரூ. 3.59 லட்சத்தை திருப்பித் தர இந்த முயற்சி உதவியது.
பண மறுசீரமைப்பு திட்டம் (எம். ஆா். எம்) 70 கோரிக்கைகள் இந்திய சைபா் குற்ற ஒருங்கிணைப்பு மையத்திலிருந்து (ஐ 4 சி) செயலாக்கத்திற்காக பெறப்பட்டது. இவற்றில், 34 வழக்குகளில் ஆவணங்கள் வெற்றிகரமாக பெறப்பட்டு, சரிபாா்க்கப்பட்டு, எம். ஆா். எம் போா்ட்டலில் பதிவேற்றப்பட்டன, இதனால் பாதிக்கப்பட்ட புகாா்தாரா்களுக்கு தடைசெய்யப்பட்ட நிதி மீட்டெடுக்கப்பட்டது.
ஐ 4 சி உருவாக்கிய எம்ஆா்எம், சைபா் மோசடி புகாா்களைத் தொடா்ந்து வங்கி தலையீடுகள் மூலம் பாதுகாக்கப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு ரூ. 50,000 வரை கடன் தொகைகளை மீட்டெடுக்க உதவுகிறது. ஐ4சியிடமிருந்து கோரிக்கைகள் பெறப்பட்ட பின்னா் பாதிக்கப்பட்டவா்களைத் தொடா்புகொண்டு மறுசீரமைப்பு செயல்முறை குறித்து அவா்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. புகாா்தாரா்கள் தங்கள் பான் காா்டின் நகல் மற்றும் முத்திரைத்தாளில் நிறைவேற்றப்பட்ட இழப்பீட்டு பத்திரங்கள் உள்ளிட்ட துணை ஆவணங்களுடன் நேரில் காவல் நிலையத்திற்குச் செல்ல வேண்டும்.
பலமுறை அழைப்புகள் மற்றும் நினைவூட்டல்கள் இருந்தபோதிலும் புகாா்தாரா்கள் காவல் நிலையத்திற்கு வராததால் 22 வழக்குகளில் மறுசீரமைப்பு செயல்முறையை முடிக்க முடியவில்லை. மீதமுள்ள வழக்குகள் விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. கோரிக்கைகளை விரைவாக தீா்ப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, புகாா்தாரா்களைத் தொடா்புகொள்வது, ஆவணங்களை எளிதாக்குவது, முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிப்பது மற்றும் ஆவணங்களை போா்ட்டலில் பதிவேற்றுவது உள்ளிட்ட எம். ஆா். எம் தொடா்பான பணிகளுக்கு பிரத்தியேகமாக ஒரு அா்ப்பணிப்புள்ள ஊழியா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு உதவுவதற்கும், இணைய குற்ற புகாா்களை சரியான நேரத்தில் தீா்ப்பதற்கும் சட்ட அமலாக்க முகமைகளின் உறுதிப்பாட்டை இந்த முயற்சி பிரதிபலிக்கிறது என்றாா் மதுா் வா்மா.
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