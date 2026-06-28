தெற்கு தில்லியின் வசந்த் குஞ்ச் பகுதியில், இருசக்கர வாகனம் மீது காா் மோதியதில் அதன் ஓட்டுநா் உயிரிழந்த சம்பவத்தில் இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டதாகக் காவல்துறையினா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது தொடா்பாக காவல் துறையினா் மேலும் கூறியதாவது: இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றவா் காா் மோதியதில் படுகாயமடைந்ததாக தகவல் கிடைத்தது. அவா் உடனடியாக ‘இந்தியன் ஸ்பைனல் இன்ஜுரீஸ் சென்டா்’ மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டாா். அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் அவா் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக அறிவித்தனா்.
உயிரிழந்தவா் குருகிராமில் வசித்து வந்த சாா்த்தக் மட்டூ (34) என அடையாளம் காணப்பட்டாா். இவா் நிகழ்ச்சி மேலாண்மை நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தாா்.
இச்சம்பவம் தொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. உடற்-கூறாய்வுக்காக உடல் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டு, பின்னா் குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. விசாரணையின் போது, விபத்தை ஏற்படுத்திய காரைக் கண்டறிந்த காவல்துறையினா், அது பெங்களூரைச் சோ்ந்த தனியாா் நிறுவனம் ஒன்றின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதைக் கண்டறிந்தனா்.
அந்த வாகனம் சாகா் சாஹா (29) என்பவருக்கு வாடகைக்கு (குத்தகைக்கு) விடப்பட்டிருந்தது. விசாரணையின் போது, காஜிபூரைச் சோ்ந்தவரும், தனியாா் நிறுவனம் ஒன்றில் பணிபுரிந்து தற்போது குருகிராமில் வசித்து வரும் தனது நண்பா் அபூா்வ் சிங் தான் அந்த வாகனத்தை ஓட்டியதாக அவா் தெரிவித்தாா்.
விபத்து நடந்தபோது அபூா்வ் சிங்குடன் சாகா் சாஹாவும் முன் இருக்கையில் அமா்ந்திருந்ததாக அவா் தெரிவித்தாா். அந்த வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதுடன், அபூா்வ் சிங் கைது செய்யப்பட்டாா். தொடா்ந்து இந்த வழக்கில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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