பெண்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் கல்வி தனது அரசாங்கத்திற்கு மிக முக்கியமான விஷயம் என்று தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
ஆா். கே. புரம் பகுதியில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அணில் சா்மா ஏற்பாடு செய்திருந்த சைக்கிள் விநியோக நிகழ்ச்சியில் ரேகா குப்தா கலந்து கொண்டாா். அப்போது அவா் பேசியதாவது: எனது தில்லி நகரில், எங்கள் மகள்களின் பாதுகாப்பு, கல்வி மற்றும் மரியாதை ஆகியவை எனக்கு மிக முக்கியமான பிரச்சினைகள். இதற்காக, ’லக்பதி பிதியா யோஜனா’ என்ற திட்டத்தை நாங்கள் தொடங்கியுள்ளோம்.
நாடு முழுவதும் நடைபெற்று வரும் எரிபொருள் சேமிப்பு முன்முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு சுழற்சி உதவியாக இருக்கும். நான் முதல்வரானபோது, எனது சகோதரிகள் மற்றும் மகள்களுக்காக பணியாற்றுவதே எனது மிகப்பெரிய பொறுப்பு என்று உணா்ந்தேன். சாலைகள், மேம்பாலங்கள், பாலங்கள்-இவை அனைத்தும் அவசியம்.
கல்வியை மேம்படுத்த வேண்டும், மருத்துவமனைகளைக் கட்ட வேண்டும். இவை அனைத்தும் எங்கள் பொறுப்புகளின் ஒரு பகுதியாகும். இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் அரசு அறிவித்தபடி, மாணவிகளுக்கு இலவச சைக்கிள்களை வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. விரைவில் அரசு சைக்கிள்களை விநியோகிக்கும் என்றாா் ரேகா குப்தா.
தொடர்புடையது
இரு நாள்கள் அரசுப் பணியாளா்கள் வீட்டிலிருந்து பணி: முதல்வா் ரேகா குப்தா
நூற்றாண்டுகால ஆா்எஸ்எஸ் பயணம் குறித்த திரைப்படம்: முதல்வா் ரேகா குப்தா பாா்த்தாா்
பொது மக்களின் புகாா்கள் மீது துரித நடவடிக்கை: அதிகாரிகளுக்கு முதல்வா் ரேகா குப்தா உத்தரவு
தண்ணீா் பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்க ஆழ்துளைக் கிணறு கொள்கை: முதல்வா் குப்தா
விடியோக்கள்
ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
தினமணி செய்திச் சேவை
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை