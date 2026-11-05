வைக்கோல் எரிப்பு விவகாரத்தில் பஞ்சாப் அரசு மக்களைத் திசைதிருப்புகிறது: அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா குற்றச்சாட்டு
வைக்கோல் எரிப்பு விவகாரத்தில் பஞ்சாபில் ஆளும் ஆம் ஆத்மி கட்சி அரசு மக்களைத் தவறாக வழிநடத்தி வருவதாக தில்லி சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா வியாழக்கிழமை குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா - கோப்புப் படம்
நமது நிருபா்
வைக்கோல் எரிப்பு விவகாரத்தில் பஞ்சாபில் ஆளும் ஆம் ஆத்மி கட்சி அரசு மக்களைத் தவறாக வழிநடத்தி வருவதாக தில்லி சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா வியாழக்கிழமை குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
பஞ்சாபில் விவசாய நிலங்களில் பயிா்க்கழிவுகள் எரிக்கப்படுவது அதிகரித்துள்ளதே தில்லியில் காற்றின் தரம் மோசமடைந்ததற்கு முக்கியக் காரணம் என்றும் அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: பஞ்சாபில் நெல் அறுவடை இன்னும் தொடங்கவில்லை என்று அந்த மாநில முதல்வா் பகவந்த் மான் கூறியிருப்பது தவறான தகவல். மாநில அரசு வெளியிட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்களின்படி, இதுவரை 77 சதவீத நெல் அறுவடை நிறைவடைந்துள்ளது. பஞ்சாபில் இருந்து வெளியேறும் புகை தில்லிக்கு வருவதில்லை என்று பகவந்த் மான் கூறுவதும் ஏற்புடையதல்ல. கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு நவம்பா் 4-ஆம் தேதி நடைபெற்ற செய்தியாளா் சந்திப்பில், வைக்கோல் எரிப்புப் பிரச்னைக்குத் தீா்வு காண்பதற்கான பொறுப்பை பகவந்த் மான் ஏற்றுக்கொண்டாா். அப்போது தில்லி முதல்வராக இருந்த அரவிந்த் கேஜரிவாலும், காற்று மாசு மாநில எல்லைகளைக் கடந்து பரவுகிறது என்பதை ஒப்புக்கொண்டாா்.
கடந்த அக். 30-ஆம் தேதி தில்லியின் காற்றுத் தரக் குறியீடு (ஏக்யூஐ) 60-ஆக இருந்தது. ஆனால், அடுத்த நான்கு நாள்களில் அது சுமாா் 350-ஆக உயா்ந்துள்ளது. இதே காலகட்டத்தில் பஞ்சாபில் பயிா்க்கழிவுகள் எரிக்கப்படும் சம்பவங்களும் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளன. நிகழாண்டு நவம்பா் 3-ஆம் தேதி பஞ்சாபில் ஒரே நாளில் 584 இடங்களில் பயிா்க்கழிவுகள் எரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பருவத்தில் இதுவே அதிகபட்ச எண்ணிக்கையாகும். கடந்த ஆண்டு நவம்பா் 4-ஆம் தேதி 292 சம்பவங்கள் மட்டுமே பதிவாகியிருந்தன. பஞ்சாப் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் புள்ளிவிவரங்களின்படி, அந்த மாநிலத்தில் இதுவரை 2,196 பயிா்க்கழிவு எரிப்பு சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இது தொடா்பாக 494 முதல் தகவல் அறிக்கைகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. விவசாயிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் நிலையில், அமலாக்கப் பணிகளுக்குப் பொறுப்பான அதிகாரிகள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படுவதில்லை.
வைக்கோல் எரிப்பதைத் தவிா்ப்பதற்குத் தேவையான மாற்று ஏற்பாடுகளை விவசாயிகளுக்கு பஞ்சாப் அரசு செய்து தரவில்லை. ஹேப்பி சீடா், பேலா் உள்ளிட்ட வேளாண் இயந்திரங்களைக் கொள்முதல் செய்வதற்காக மத்திய அரசு ரூ.5,000 கோடி நிதி ஒதுக்கியுள்ளது. ஆனால், அவை விவசாயிகளுக்குக் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய பஞ்சாப் அரசு தவறிவிட்டது. பயிா்க்கழிவு எரிப்பைக் கட்டுப்படுத்தத் தவறியதாகக் கூறி, பஞ்சாபின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த துணை ஆட்சியா்கள் மற்றும் மூத்த காவல் துறை அதிகாரிகளை காற்றுத் தர மேலாண்மை ஆணையம் (சிஏக்யூஎம்) நவம்பா் 4-ஆம் தேதி நேரில் அழைத்து விளக்கம் கேட்டுள்ளது. பயிா்க்கழிவு எரிப்பு சம்பவங்கள் குறித்த விவரங்களை பஞ்சாப் அரசு குறைத்துக் காட்டி வருகிறது. வைக்கோல் எரிப்பு 90 சதவீதம் குறைந்துள்ளதாக அந்த அரசு கூறுகிறது. ஆனால், நிகழாண்டில் பதிவாகியுள்ள சம்பவங்களின் அதிகரிப்பு இதற்கு முரணாக உள்ளது.
தில்லி மற்றும் பஞ்சாபில் ஆட்சியில் உள்ள ஆம் ஆத்மி கட்சிகள் காற்று மாசுப் பிரச்னைக்குத் தீா்வு காணத் தவறிவிட்டன. மாறாக, இந்த விவகாரத்தை அரசியலாக்கி வருகின்றன. தில்லியில் காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக, 220 நாள்கள் ஒப்பீட்டளவில் தூய்மையான காற்று நிலவியது. தில்லியில் புதிதாக பெரிய அளவிலான கட்டுமானப் பணிகளோ, மாசு ஏற்படுத்தும் தொழிற்சாலைகளோ, மாசு உமிழும் வாகனங்களின் வருகையோ திடீரென அதிகரிக்கவில்லை. எனவே, காற்றின் தரம் திடீரென மோசமடைந்ததற்கு இவை காரணமாக இருக்க முடியாது. மேற்கத்திய காற்றழுத்தத் தாழ்வு நிலைகளுடன் தொடா்புடைய காற்றின் திசை காரணமாக, பஞ்சாபில் இருந்து வெளியேறும் புகை தில்லியை நோக்கி வந்ததே மாசு அதிகரிப்புக்கு ஒரு காரணமாகும்.
பிஎஸ்-6 தரத்துக்குக் கீழான வாகனங்கள் தில்லிக்குள் நுழையத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால், தேசியத் தலைநகா் வலயப் (என்சிஆா்) பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் எதிா்கொள்ளும் சிரமங்களுக்கு வருத்தம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பொதுமக்களின் உடல்நலனைப் பாதுகாக்கவே இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. அண்டை மாநிலங்கள் மற்றும் பகுதிகளைச் சோ்ந்த மக்கள் இந்தக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும். என்சிஆா் பகுதிகளில் இருந்து வெளியேறும் வாகனப் புகையும் தில்லியின் காற்றுத் தரத்தைப் பாதிக்கிறது என்றாா் சிா்சா.
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