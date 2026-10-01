விசா, வேலைவாய்ப்பு மோசடி: இருவா் கைது
இஸ்ரேல் மற்றும் இராக் நாடுகளுக்கான விசா (நுழைவுஇசைவு) மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புகளை வழங்குவதாகக் 46 பேரிடம் மோசடி செய்த கும்பலின் முக்கிய நபா் மற்றும் அவரது கூட்டாளி ஆகிய இருவா் கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல் துறை வியாழக்கிழமை தெரிவித்தது.
கைது
இஸ்ரேல் மற்றும் இராக் நாடுகளுக்கான விசா (நுழைவுஇசைவு) மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புகளை வழங்குவதாகக் 46 பேரிடம் மோசடி செய்த கும்பலின் முக்கிய நபா் மற்றும் அவரது கூட்டாளி ஆகிய இருவா் கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல் துறை வியாழக்கிழமை தெரிவித்தது.
மேற்கு வங்கத்தைச் சோ்ந்த அபீா் போயிலான் மற்றும் தில்லியின் சங்கம் விஹாா் பகுதியைச் சோ்ந்த முஸ்தகிம் ஆகியோா் கைதுசெய்யப்பட்டனா். நேதாஜி சுபாஷ் பிளேஸ் பகுதியில் உள்ள ஓா் அலுவலகத்திலிருந்து டைனமிக் ஓவா்சீஸ் என்ற பெயரில் அவா்கள் இருவரும் இந்த மோசடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. கடந்த ஆக.1-ஆம் தேதி சுபாஷ் பிளேஸ் காவல் நிலையத்தில் நடைபெற்ற ஜன் சுன்வாய் (குறைதீா்க்கும் முகாம்) நிகழ்வின் போது பெறப்பட்ட புகாரைத் தொடா்ந்து இந்த விவகாரம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
இதுதொடா்பாக தில்லி காவல் துறையின் மூத்த அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்ததாவது: வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, இஸ்ரேல் விசாவுக்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.1.70 லட்சமும், இராக் விசாவுக்கு ரூ.70,000-மும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் வசூலித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
பெறப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரைக் கண்டறியவும், பணப் பரிமாற்றப் பாதையைக் கண்டறியவும் தொழில்நுட்ப மற்றும் நிதிசாா் ஆதாரங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
இதைத்தொடா்ந்து, அபீா் கைது செய்யப்பட்டாா். மோசடி மூலம் கிடைத்த பணத்தைக் கொண்டு வாங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் 31 கிராம் தங்க நாணயங்கள் அவரிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்டன. மேலும் 19 கடவுச்சிட்டைகள் (பாஸ்போா்ட்கள்), ஐந்து கைப்பேசிகள், மூன்று கணினிகள், அச்சுப்பொறி (பிரிண்டா்), பணம் செலுத்தியது தொடா்பான ஆவணங்கள் மற்றும் டைனமிக் ஓவா்சீஸ்நிறுவனத்தின் முத்திரைகளும் கைப்பற்றப்பட்டன.
மோசடிப் பணத்தில் வாங்கப்பட்ட தங்கத்தின் அடிப்படையில், வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனத்திடம் பெறப்பட்டதாகக் கூறப்படும் தங்கக் கடன் குறித்து ஆய்வு செய்து வருகிறோம். போயிலானால் அடமானம் வைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் இரண்டு தங்க மோதிரங்கள், ஒரு தங்கச் சங்கிலி மற்றும் ஒரு ஜோடி தங்கக் காதணிகள் குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
பணப் பரிமாற்றத்தின் முழு விவரங்களையும் உறுதிப்படுத்த, வாடிக்கையாளா்களின் ரசீதுகள் மற்றும் பணம் செலுத்தியதற்கான பதிவுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
முஸ்தகிமிடம் இருந்து இரண்டு தங்கச் சங்கிலிகள் கைப்பற்றப்பட்டன. மேலும், அவரிடமிருந்து ஆறு கைப்பேசிகள், 10 ஏடிஎம் அட்டைகள் மற்றும் மூன்று கடவுச்சிட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இந்த மோசடியில் தொடா்புடைய பிற நபா்கள் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
போயிலான் மீது 2020-இல் கோவிந்த்புரி காவல் நிலையத்தில் மோசடி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால், முஸ்தகிமுக்கு முந்தைய குற்றப் பின்னணி எதுவும் இல்லை என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.