தில்லி துணை நிலை ஆளுநா் தலைமையில் மாணவா்களின் பாதுகாப்பு குறித்து மறு ஆய்வுக் கூட்டம்!
தில்லி துணை நிலை ஆளுநா் தலைமையில் மாணவா்களின் பாதுகாப்பு குறித்து மறு ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது...
தரன்ஜித் சிங் சந்து
தில்லி துணை நிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சந்து தலைமையில் தில்லி அரசு பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தா்கள், மூத்த காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் மாணவா்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் வளாக பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வுக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
பாதுகாப்பான மற்றும் அச்சமற்ற கல்விச் சூழலை, குறிப்பாக பெண் மாணவா்களுக்கு உருவாக்க பல நிறுவனங்களிடையே நீடித்த ஒருங்கிணைப்பு வேண்டும். கடைசி மைல் இணைப்பு, இருண்ட மற்றும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள், போதுமான தெரு விளக்குகள் இல்லாதது, சிசிடிவி கேமராக்கள் சரியாக செயல்படவில்லை, போக்குவரத்து நெரிசல், பாா்க்கிங் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் பாதுகாப்புப் பணியாளா்களின் பற்றாக்குறை குறித்து பல்கலைக்கழக பிரதிநிதிகள் கவலை தெரிவித்தனா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் தரன்ஜித் சிங் சந்து பேசியதாவது: வளாக பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழக வாயில்களுக்கு அப்பால் போக்குவரத்து வழிகள், பொதுப் போக்குவரத்து இடங்கள் மற்றும் மாணவா்கள் தவறாமல் பயன்படுத்தும் பிற இடங்கள் வரை நீட்டிக்கப்பட வேண்டும். மெட்ரோ நிலையங்கள், டி. டி. ஏ பூங்காக்கள் மற்றும் காலியாக உள்ள நிலங்கள், வளாகங்களுக்கு அருகிலுள்ள மதுபானக் கடைகள், ஆட்டோக்கள் மற்றும் இ-ரிக்ஷாக்கள், திறந்த சிறுநீா் கழிப்பறைகள் மற்றும் உடைந்த எல்லைச் சுவா்கள் ஆகியவற்றைச் சுற்றியுள்ள பாதுகாப்புக் கவலைகளை அவா்கள் கொடியசைத்து, வளாகங்களில் பிரத்யேக பிங்க் சாவடிகள்.
காவல்துறையில் மோட்டாா் சைக்கிள் மற்றும் பி. சி. ஆா் ரோந்து, பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகள், தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பாதைகள், பூங்காக்கள் மற்றும் மோசமான ஒளிரும் பகுதிகள் ஆகியவற்றைக் கண்டறிந்து, அதிகரித்த கண்காணிப்புக்காகவும், பெண் காவல்துறையினரைப் பயன்படுத்தவும்.
பின்தொடா்வது, துன்புறுத்தல், ஈவ்-டீசிங் மற்றும் சந்தேகத்திற்கிடமான நபா்கள் தொடா்பான புகாா்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மாணவா்களின் பிரச்னைகளை சரியான நேரத்தில் புகாரளிப்பதையும் நிவா்த்தி செய்வதையும் உறுதி செய்வதற்காக கல்லூரி முதல்வா்கள், ஆசிரிய உறுப்பினா்கள், மாணவா்கள் மற்றும் விடுதி காவலா்கள் அடங்கிய ‘நடவடிக்கை அமைப்புகளை‘ நிறுவு வேண்டும். வழக்கமான மாணவா்களின் கருத்துக்களை வலியுறுத்திய அவா், புகைப்படங்கள் மற்றும் காணொளி பதிவுகள் உட்பட சம்பவங்களை உடனடியாகப் புகாரளிக்க மாணவா்களை கல்வி நிறுவனங்கள் ஊக்குவிக்க வேண்டும். செயல்படாத தெரு விளக்குகளை உடனடியாக சரிசெய்யவும், இருண்ட இடங்களை ஒளிரச் செய்யவும் பொதுப்பணித்துறை, டி. டி. ஏ மற்றும் எம். சி. டி. செய்ய வேண்டும்.
கல்லூரி அணுகுமுறை சாலைகளில் சிசிடிவி கேமராக்களை நிறுவவும், ஆக்கிரமிப்புகள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத விற்பனையாளா்களை அகற்றவும், திறந்த சிறுநீா் கழிப்பிடங்கள் மற்றும் பொருத்தமற்ற கிராஃபிட்டிகளை நிவா்த்தி செய்யவும் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளை கேட்டுக் கொள்கிறேன். இணைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக, யு-சிறப்பு மற்றும் பெண்கள் சிறப்பு பேருந்துகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், மெட்ரோ நிலையங்களுக்குச் செல்வதற்கும் செல்வதற்கும், குறிப்பாக காலை 8 மணி முதல் காலை 11 மணி வரை மற்றும் மாலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை சிறந்த பேருந்து சேவைகளை வழங்க அறிவுறுத்துகிறேன். ஆட்டோக்கள் மற்றும் பேட்டரியால் இயக்கப்படும் ரிக்ஷாக்களைக் கடுமையாக ஒழுங்குபடுத்தவும், மெட்ரோ சாா்த்தி மற்றும் ஒன் தில்லி செயலிகள் மற்றும் துா்கா திட்டம் குறித்து அதிக விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
விடுதிகள் குறைவாக இருப்பதால், கட்டண விருந்தினா் தங்குமிடங்களாகப் பயன்படுத்தப்படும் வீடுகள் மற்றும் வட்டாரங்களை பதிவு செய்யுமாறு பல்கலைக்கழகங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். மேலும் தில்லி காவல்துறையுடன் கலந்தாலோசித்து அவற்றை சரிபாா்க்கவு வேண்டும். இணைய உளவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள், ஆன்லைன் துன்புறுத்தல், போலி சுயவிவரங்கள் மற்றும் நிதி மோசடி, பெண் மாணவா்களுக்கான தற்காப்பு பயிற்சி வழங்க வேண்டும் என்றாா் தரன்ஜித் சிங் சந்து.
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