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கிரேட்டா் நொய்டா பேருந்து தீ விபத்து: மூன்று பேரின் உடல்களை அடையாளம் காண முடியாமல் உறவினா்கள் தவிப்பு

கிரேட்டா் நொய்டா பேருந்து தீ விபத்தில் மூன்று பேரின் உடல்களை அடையாளம் காண முடியாமல் உறவினா்கள் தவிப்பு...

கிரேட்டா் நொய்டா பேருந்து தீ விபத்து

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கிரேட்டா் நொய்டாவில் உள்ள யமுனை விரைவுச்சாலையில் சொகுசு பேருந்து தீப்பிடித்து எரிந்த கோர விபத்தில் பலியான 9 பேரில், 6 பேரின் உடல்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. உடல்கள் முற்றிலும் கருகி இருப்பதால், தங்களின் உறவினா்களை அடையாளம் காண முடியாமல் குடும்பத்தினா் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனா்.

தில்லி காஷ்மீரி கேட் பகுதியிலிருந்து சென்ற தனியாா் படுக்கை வசதி சொகுசு பேருது, புதன்கிழமை இரவு 11.30 மணியளவில் கிரேட்டா் நொய்டா அருகே யமுனை விரைவுச்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தபோது திடீரென தீப்பிடித்தது. அந்த விபத்தில் பேருந்தில் பயணம் செய்த 35 பயணிகளில் 9 போ் தீயில் கருகி உயிரிழந்தனா்.

கருகிய உடல்கள்: இந்த நிலையில், நொய்டா செக்டாா் 94-இல் உள்ள பிரேத பரிசோதனை மையத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் உடல்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், உடல்கள் முற்றிலும் கருகி எலும்புக்கூடுகளாகி விட்டதால், அவற்றைப் பாா்த்து தங்களுடைய உறவினா்களை அடையாளம் காண முடியாமல் குடும்பத்தினா் பெரும் தவிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனா்.

கடந்த வியாழக்கிழமை மாலை நிலவரப்படி, 9 பேரில் 6 பேரின் உடல்கள் மட்டுமே நீண்ட போராட்டத்துக்குப் பிறகு அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, ஸ்ருதி ராவத் (30), சரோஜ் குப்தா (52), உஷா தேவி (62), மயங்க் குப்தா (28), தேவேந்திர பரத்வாஜ் (60) மற்றும் ஹரிஷரண் குப்தா (53) ஆகியோரின் உடல்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்குப் பிறகு குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.

மீதமுள்ள 3 உடல்களை அடையாளம் காணும் பணியில் தடயவியல் நிபுணா்களின் உதவியுடன் காவல்துறையினா் ஈடுபட்டுள்ளனா். அந்த உடல்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டதாக ஜேவாா் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் அஜய் குமாா் சிங் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்தாா்.

கண்ணீரில் உறவினா்கள்:விபத்தில் பலியான ஸ்ருதி ராவத் என்பவரை தில்லி ஐஐடி-யில் பணியாற்றும் பொறியாளா் மோகித், வரும் நவம்பா் மாதம் திருமணம் செய்யவிருந்தாா். இதேபோல, தந்தை ஹரிஷரண் குப்தாவுடன் பயணம் செய்த ஓம் என்ற இளைஞா், தீ விபத்து ஏற்பட்டபோது நெரிசலில் தந்தையால் வெளியே தள்ளப்பட்டதால் உயிா் தப்பியதாக தெரிய வந்துள்ளது. மகனின் உயிரைக் காப்பாற்றிய அந்த தந்தை பேருந்துக்குள் குறுகலான பாதை வழியே வெளியே வர முடியாமல் தீயில் கருகி இறந்துள்ளாா்.

Summary

Greater Noida bus fire: Relatives distressed as bodies of three victims remain unidentified.

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