திருநெல்வேலி

ராதாபுரம் தொகுதிக்குள்பட்ட கிராமங்களில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளா் மு. அப்பாவு ராதாபுரம் தொகுதி யில் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா்.

News image

ராதாபுரம் சமத்துவபுரம் பகுதியில் வாக்கு சேகரித்து திமுக வேடாபளா் மு. அப்பாவு.

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 7:15 pm

அவா் சனிக்கிழமை, ராதாபுரம் சமத்துவபுரம், செம்மண்குளம், பண்ணையாா்குளம், மகேந்திரபுரம், ஆற்றங்கரை பள்ளிவாசல், தோட்டாவிளை, புண்ணியவாளன்புரம், சிவகாமிபுரம், ரோஸ்மியாபுரம், முத்துசாமிபுரம், சைதம்மாள்புரம், தண்டையாா்குளம், சாத்தான்குளம் உள்ளிட்ட 40-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் உதயசூரியன் சின்னத்துக்கு வாக்கு சேகரித்தாா்.

அப்போது அவா் பேசியது: உங்கள் பகுதியில் குழந்தைகள் கப்பல் தொழில்நுட்பம் குறித்த படிப்பு பயில கல்லூரி தொடங்கப்படும். அதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் முடிவடைந்துவிட்டது. இதன்மூலம் உலக தரத்தில் கல்வி கற்று உயா்வேலைகளுக்கு செல்லலாம்.

எங்கும் செல்வதற்கு மகளிருக்கு இலவச பேருந்து வசதி, படிப்பதற்கு ஸ்மாா்ட் வகுப்பறை, நான்முதல்வன் திட்டம், கல்லூரி மாணவா்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை, உயா் கல்வி வழிகாட்டிகள், இது மட்டுமல்ல வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் இப்படி எத்தனை எத்தனையோ நலத்திட்டங்களை தந்தவா் நமது முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின். மீண்டும் அவரை முதல்வராக்கிட உங்கள் வாக்குகளை உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்கு அளிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன் என்றறாா்.

பிரசாரத்தில், மாவட்ட ஊராட்சிக் குழு தலைவா் வி.எஸ்.ஆா். ஜெகதீஷ், ராதாபுரம் மேற்கு ஒன்றிய திமுக செயலா் ஜோசப் பெல்சி, தேமுதிக மாவட்டச் செயலா் விஜி வேலாயுதம், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி மாவட்டச் செயலா் அருள்செல்வன், ராதாபுரம் கோவிந்தன், சமூகை முரளி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

ராதாபுரம் பகுதியில் பாஜக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

பெருந்துறை தொகுதிக்குள்பட்ட கிராமங்களில் அதிமுக வேட்பாளா் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு

கரூரில் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

ராதாபுரம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் மனு தாக்கல்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
