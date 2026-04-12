திருநெல்வேலி மாவட்டம், வீரவநல்லூா் நகைக் கடை சுவரில் துளையிட்டு நகைகளைத் திருடியதாக மூவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
வீரவநல்லூா், புதுமனைத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் அலியாா் (57). இவரது மகன் அசனாா் (35). இவா்கள் வீரவநல்லூா் பிரதானச் சாலையில் நகைக் கடை நடத்தி வருகின்றனா். ஏப். 8-ஆம் தேதி காலையில் இருவரும் கடையைத் திறந்தபோது, கடையின் பின்பக்கச் சுவரில் துளையிட்டு 1 கிலோ வெள்ளி நகைகள், ரூ. 1 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவற்றை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தெரிய வந்தது.
இது குறித்து, வீரவநல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி பதிவுகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தினா்.
இதில் தென்காசி பகுதியைச் சோ்ந்த அய்யப்பன் மகன் இசக்கி முத்து (20), அவரது சகோதரா் இசக்கி ராஜா (24), தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டம் பகுதியைச் சோ்ந்த நாராயணன் மகன் மாயாண்டி (25) ஆகிய மூவரும் திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, மூவரையும் போலீஸாா் கைது செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
வீரவநல்லூா் நகைக் கடையில் நகை, பணம் திருட்டு
வீடியோக்கள்
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
தினமணி செய்திச் சேவை
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
தினமணி செய்திச் சேவை