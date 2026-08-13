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திருநெல்வேலி

கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் ஆடுகள் வளா்ப்பு திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி

திருநெல்வேலி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி - ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் அறிவியல் முறையில் செம்மறியாடு மற்றும் வெள்ளாடு வளா்ப்பு ஆடுகள் வளா்ப்பு குறித்த திறன்மேம்பாட்டு பயிற்சி நடைபெற்றது.

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ஆடுகள் வளா்ப்பு குறித்த பயிற்சியில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 2:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி - ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் அறிவியல் முறையில் செம்மறியாடு மற்றும் வெள்ளாடு வளா்ப்பு ஆடுகள் வளா்ப்பு குறித்த திறன்மேம்பாட்டு பயிற்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

தேசிய கால்நடைத் திட்டம் (2025-26) நி தியுதவியுடன் தென்மண்டல விவசாயிகளுக்காக கல்லூரி வளாகத்தில் இப்பயிற்சி நடைபெற்றது.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த 58 விவசாயிகள் பயிற்சியில் கலந்துகொண்டனா். அவா்களுக்கு, செம்மறியாடு -வெள்ளாடு இனத்தோ்வு, கொட்டகை அமைத்தல், ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை, பாக்டீரியா, வைரஸ் மற்றும் ஒட்டுண்ணிகளால் ஏற்படும் நோய்களைத் தடுப்பது, சந்தைப்படுத்துதல், மத்திய-மாநில அரசுகளின் மானியத் திட்டங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்து விளக்கப்பட்டது.

இப்பயிற்சியின் நிறைவு விழாவில், திருநெல்வேலி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி- ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் முதல்வா் எட்வின் தலைமை வகித்தாா். கால்நடை விரிவாக்கக் கல்வித் துறையின் தலைவா் பிரேமா வரவேற்றாா். திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளரும், கால்நடை விரிவாக்கக் கல்வித் துறையின் உதவிப் பேராசிரியருமான பூபதிராஜா நன்றி கூறினாா்.

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