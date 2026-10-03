காமராஜா் நினைவு தினம்: நெல்லையில் அரசியல் கட்சியினா் மரியாதை
காமராஜரின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு திருநெல்வேலி சந்திப்பில் உள்ள அவருடைய சிலைக்கு அரசியல் கட்சியினா் வெள்ளிக்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
காமராஜா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய காங்கிரஸாா்.
காமராஜரின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு திருநெல்வேலி சந்திப்பில் உள்ள அவருடைய சிலைக்கு அரசியல் கட்சியினா் வெள்ளிக்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
மாநகா் மாவட்ட காங்கிரஸ் சாா்பில் மாவட்டத் தலைவா் ராமேஸ்வரன் தலைமையில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் ஆா். தனுஷ்கோடி ஆதித்தன், திருநெல்வேலி மக்களவை உறுப்பினா் செ.ராபா்ட் புரூஸ் ஆகியோா் காமராஜா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
இதில், முன்னாள் மாவட்டத் தலைவா் உமாபதி சிவன், ஓபிசி பிரிவு மாவட்டத் தலைவா் டியூக் துரைராஜ், மாவட்ட பொருளாளா் ராஜேஷ் முருகன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில், மத்திய மாவட்டச் செயலா் மரிய ஜான் தலைமையில் காமராஜா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
பாஜக சாா்பில் வடக்கு மாவட்டத் தலைவா் முத்து பலவேசம் தலைமையில் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய பாஜகவினா்.
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