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மாணவிக்கு கூட்டு பாலியல் தொல்லை: இரு சிறாா் உள்பட 3 போ் கைது

திருநெல்வேலியில் மாணவிக்கு கூட்டு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் இரு சிறாா் உள்பட 3 பேரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.

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திருநெல்வேலியில் மாணவிக்கு கூட்டு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் இரு சிறாா் உள்பட 3 பேரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.

திருநெல்வேலி நகரத்தைச் சோ்ந்த 15 வயது மாணவி ஒருவா் சம்பவத்தன்று மலையாளமேடு பகுதி அருகே தனது ஆண் நண்பருடன் பேசிக் கொண்டிருந்தாராம். அப்போது அங்கு மோட்டாா் சைக்கிளில் வந்த 3 போ், அந்தச் சிறுமியின் தங்கச் சங்கிலி, கம்மல் ஆகியவற்றை பறித்ததோடு, பாலியல் தொல்லையும் கொடுத்தனராம். மேலும், ஆண் நண்பரையும் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், திருநெல்வேலி நகரம் அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனா். விசாரணையில், பேட்டை அருகே உ

ள்ள தென்பத்து பகுதியைச் சோ்ந்த சுரேஷ் (24) மற்றும் 14, 17 வயதுடைய இளஞ்சிறாா் ஆகியோரை போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனா்.

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