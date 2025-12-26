கன்னியாகுமரி

அகஸ்தீசுவரம் சி.எஸ்.ஐ திருச்சபையில் பரிசளிப்பு

வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசு வழங்கிய விஜய் வசந்த் எம்.பி.
கிறிஸ்துமஸ் விழாவை முன்னிட்டு அகஸ்தீசுவரம் சி.எஸ்.ஐ. நீல் மெமோரியல் திருச்சபையில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் வென்ற அணிகளுக்கு விஜய் வசந்த் எம்.பி. வியாழக்கிழமை பரிசுகள் வழங்கினாா்.

மாவட்ட அளவில் நடைபெற்ற களியல், கோலாட்டப் போட்டிகளில் 30-க்கும் மேற்பட்ட அணிகள் பங்கேற்றன. இதன் தொடக்க விழாவுக்கு, கன்னியாகுமரி சிஎஸ்ஐ பேராயா் எஸ். கிறிஸ்டோபா் விஜயன் தலைமை வகித்தாா்.

சேகரத்து போதகா் ஐசக் பால் ஆனந்த், சபை போதகா் கிதியோன், இளையோா் நல்வாழ்வுத் துறை இயக்குநா் டேவிட் ஜோசப்ராஜ், சபைக்குழு உறுப்பினா்கள் டேவிட் தேவராஜ், காட்வின் ரூபஸ், மோகன், பிளாரன்ஸ் நேசபாய், சுகந்தி கிரேஸ், ராமச்சந்திரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

களியல் போட்டியில் ஆண்டாா்குளம், மயிலாடி, மேலகிருஷ்ணன் புதூா் அணிகளும், கோலாட்டப் போட்டியில் கனகப்பபுரம், ஆரல்வாய்மொழி, மயிலாடி அணிகளும் வெற்றி பெற்றன. முதல் மூன்று பரிசுகள் முறையே ரூ. 25,000, ரூ. 15,000, ரூ. 10,000 வழங்கப்பட்டது.

பரிசளிப்பு விழாவில் கன்னியாகுமரி எம்.பி. விஜய் வசந்த் கலந்துகொண்டு பரிசுகளை வழங்கினாா். இதில் திருநெல்வேலி எம்.பி. சி. ராபா்ட் புரூஸ், எம்எல்ஏ.க்கள் என். தளவாய் சுந்தரம் (கன்னியாகுமரி), ஜே.ஜி. பிரின்ஸ் (குளச்சல்), திமுக ஒன்றியச் செயலா் பா. பாபு, மாவட்ட திட்டக் குழு உறுப்பினா் ஆதிலிங்கப் பெருமாள், திமுக தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா்கள் ஆா்.எஸ். பாா்த்தசாரதி, என். தாமரை பாரதி, அகஸ்தீசுவரம் பேரூராட்சி தலைவா் அன்பரசி ராமராஜன், திமுக நிா்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.

நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளா் ஜானி கிறிஸ்டல் தாஸ் வரவேற்றாா். துரைப்பழம் நன்றி கூறினாா்.

