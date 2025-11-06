கன்னியாகுமரி
குலசேகரத்தில் காங்கிரஸாா் தோ்தல் முகவா்கள் கூட்டம்
கூட்டத்தில் உரையாற்றுகிறாா் மேற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் பினுலால் சிங்.
திருவட்டாறு மேற்கு வட்டார காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் தோ்தல் பாக முகவா்களுக்கான (பிஎல்ஏ) பயிற்சி கூட்டம் குலசேகரம் அரசமூடு சந்திப்பிலுள்ள தனியாா் மண்டபத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு மேற்கு வட்டார காங்கிரஸ் தலைவா் வினுட்ராய் தலைமை வகித்தாா். மேற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் பினுலால் சிங் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, பாக முகவா்களுக்கு பயிற்சி அளித்தாா்.
இதில், நகர தலைவா் வில்சன், மாவட்ட பொதுச்செயலா் வழக்குரைஞா் ஜான் இக்னேசியஸ், ஐ.என்.டி.யூ.சி வட்டாரத் தலைவா் வழக்குரைஞா் காஸ்ட்டன் கிளீட்டஸ், விவசாய காங்கிரஸ் மாவட்ட தலைவா் எபனேசா், மாவட்ட செயலா்கள் கோபகுமாா், செல்வராஜ், மற்றும் கட்சி நிா்வாகிகள் வேலப்பன், ஜான்சன், பா்ணபாஸ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.