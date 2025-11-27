வட்டவிளை, கோணம் பகுதியில் பல்நோக்கு சமுதாய நலக்கூடம், திறன் பயிற்சி கட்டடம் திறப்பு
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், கோணம் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் திறன் பயிற்சி கட்டடம், வட்டவிளை பல்நோக்கு சமுதாய நலக் கூடத்தை காணொலிக் காட்சி மூலம் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்ததைத் தொடா்ந்து, மாவட்ட ஆட்சியா் ரா.அழகுமீனா குத்துவிளக்கேற்றி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் ஆட்சியா் பேசியது: பிற்படுத்தப்பட்டோா், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோா் மற்றும் சிறுபான்மையினா் நலத் துறை சாா்பில் பிரதமரின் சிறுபான்மையினருக்கான மக்கள் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.2.40 கோடி மதிப்பில் கோணம் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள திறன் பயிற்சி நிலையம், பிரதமா் ஜன்விகாஸ் காரிய கிராம் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.40 லட்சம் மதிப்பில் வட்டவிளையில் கட்டப்பட்டுள்ள பல்நோக்கு சமுதாய நலக் கூடம் ஆகிய கட்டடங்களை மாணவா்கள், மக்களின் பயன்பாட்டுக்காக முதல்வா் காணொலிக் காட்சி மூலம் திறந்து வைத்துள்ளாா் என்றாா்.
இதில் உதவி ஆட்சியா் (பயிற்சி) ராகுல்குமாா், மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல அலுவலா் செந்தூர்ராஜன், துணை மேயா் மேரிபிரின்சிலதா, உதவி இயக்குநா் (திறன்மேம்பாட்டு பயிற்சி) லட்சுமிகாந்தன், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய முதல்வா் பிலிப்ஆல்வின், பொதுப்பணித்துறை உதவி செயற்பொறியாளா்கள் வாலி, ஸ்டீபன் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.