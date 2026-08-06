குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

பேச்சிப்பாறை ... 30.77
பெருஞ்சாணி ... 63.50
சிற்றாறு 1 ... 11.87
சிற்றாறு 2 .. 11.97
முக்கடல் .. 9.50
பொய்கை .. 15.40
மாம்பழத்துறையாறு ... 36.99
மழை அளவு
முள்ளங்கினாவிளை ... 12.80 மி.மீ.
கோழிப்போா்விளை ... 6.20 மி.மீ.
குருந்தன்கோடு ... 3.20 மி.மீ.
களியல் .. 2 மி.மீ.
பெருஞ்சாணி அணை ... 1.60 மி.மீ.
திற்பரப்பு .. 1.20 மி.மீ.
பேச்சிப்பாறை அணை .. 1.20 மி.மீ.
புத்தன் அணை ... 1 மி.மீ.
ஆனைக்கிடங்கு .. 1 மி.மீ.
மாம்பழத்துறையாறு அணை .. 1 மி.மீ.
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