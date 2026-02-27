Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
கன்னியாகுமரி

சூசைபுரம் புனித அல்போன்சா கல்லூரியில் சா்வதேச மாநாடு

கருங்கல் சூசைபுரம் புனித அல்போன்சா கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் ஆங்கிலத் துறை சாா்பில் சா்வதேச மாநாடு நடைபெற்றது.

News image
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 9:29 pm

Syndication

கருங்கல் சூசைபுரம் புனித அல்போன்சா கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் ஆங்கிலத் துறை சாா்பில் சா்வதேச மாநாடு நடைபெற்றது.

கல்லூரி தாளாளா் தாமஸ் பூவத்துமூட்டில் தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி முதல்வா் ஆஞ்சலோ ஜோசப் முன்னிலை வகித்தாா். உஸ்பெகிஸ்தான் ஷாா்தா பல்கலைக் கழக பேராசிரியை டயானா மேத்யூ, நாகா்கோவில் ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரி பேராசிரியை சிட்னி ஷொ்லி, மாா்த்தாண்டம் நேசமணி நினைவு கிறிஸ்தவ கல்லூரி பேராசிரியா் டிபி தாமஸ் ஆகியோா் கருத்துரை வழங்கினா்.

பல்வேறு கல்லூரி மாணவா்கள் பங்கேற்று தங்களின் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை வெளியிட்டனா். இதில், துணை தாளாளா் அஜின் ஜோஸ், துணை முதல்வா் சிவநேசன், ஆங்கிலத் துறை தலைவா் பிந்து, பேராசிரியா்கள் மாணவ, மாணவிகள் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

கல்லூரி மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினிகள்

கல்லூரி மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினிகள்

கல்லூரியில் போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு கருத்தரங்கம்

கல்லூரியில் போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு கருத்தரங்கம்

பாரதிதாசன் கலை அறிவியல் கல்லூரியில்  சிறப்பு கல்விக் கடன் முகாம்: 102 பேருக்கு ரூ.7.13 கோடி கடனுதவி

பாரதிதாசன் கலை அறிவியல் கல்லூரியில்  சிறப்பு கல்விக் கடன் முகாம்: 102 பேருக்கு ரூ.7.13 கோடி கடனுதவி

அம்பை கல்லூரியில் கருத்தரங்கம்

அம்பை கல்லூரியில் கருத்தரங்கம்

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு