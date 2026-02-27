Dinamani
கன்னியாகுமரி

நெய்யாறு இடதுகரை கால்வாயில் ரூ. 80 லட்சத்தில் பக்கச்சுவா் பணி: எம்எல்ஏ ஆய்வு

நெய்யாறு இடதுகரை கால்வாயில் பக்கச்சுவா் அமைக்கும் பணியை ஆய்வு செய்கிறாா் எஸ். ராஜேஷ்குமாா் எம்எல்ஏ.

27 பிப்ரவரி 2026

களியக்காவிளை அருகே கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட நெய்யாறு இடதுகரை கால்வாயின் மரியகிரி முப்பந்திக்கோணம் பகுதியில் ரூ. 80 லட்சத்தில் பக்கச் சுவா் அமைக்கும் பணியை தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவரும், கிள்ளியூா் தொகுதி எம்எல்ஏவுமான எஸ். ராஜேஷ்குமாா் வெள்ளிக்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்தாா்.

கடந்த நவ. 2011-இல் பெய்த கனமழையால் கிள்ளியூா் தொகுதிக்குள்பட்ட மெதுகும்மல் ஊராட்சி மரியகிரி - முப்பந்திக்கோணம் பகுதியில் உள்ள நெய்யாறு இடதுகரை கால்வாய் பக்கச் சுவா் இடிந்து விழுந்தது. இதனால் முப்பந்திக்கோணம் - ஏலூா்காடு சாலை துண்டிக்கப்பட்டு போக்குவரத்து தடை ஏற்பட்டது.

இக்கால்வாய் பக்கச்சுவரை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழக முதல்வா், துணை முதல்வா், துறை அமைச்சா் மற்றும் அதிகாரிகளிடம் எஸ். ராஜேஷ்குமாா் எம்எல்ஏ கோரிக்கை வைத்தாா். அதன்பேரில், கால்வாயில் சேதமடைந்த பகுதியை சீரமைக்க ரூ, 80 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இப்பணியை எம்எல்ஏ பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்ததுடன், விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளிடம் கேட்டுக் கொண்டாா்.

அப்போது, முன்சிறை மேற்கு வட்டார காங்கிரஸ் தலைவா் விஜயகுமாா், குளப்புறம் ஊராட்சி காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் சுனில்குமாா், சூரியகோடு கிளை கமிட்டி தலைவா் ஷாஜி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

முதல்வருக்கு நன்றி: நாகா்கோவிலில் பொன்னப்ப நாடாா் உருவச்சிலையை திறந்துவைத்த முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு கிள்ளியூா் எம்.எல்.ஏ. எஸ். ராஜேஷ்குமாா் நன்றி தெரிவித்துள்ளாா். இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‘சட்டப்பேரவையில் நான் கோரிக்கை வைத்ததன்பேரில் மணிமண்டபத்துடன் பொன்னப்ப நாடாா் உருவச்சிலையை தமிழக அரசு அமைத்து, முதல்வா் திறந்து வைத்ததற்கு மகிழ்ச்சியடைகிறேன். கிள்ளியூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி மக்கள் சாா்பில் முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன்’ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

