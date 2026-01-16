கன்னியாகுமரி
நாகா்கோவில் பகுதியில் மேயா் ஆய்வு
நாகா்கோவில், செட்டிகுளம் சந்திப்பு முதல் சவேரியாா் கோயில் வரை நடைபெற்று வரும் நடைபாதை அமைக்கும் பணிகளை மாநகராட்சி மேயா் ரெ. மகேஷ் ஆய்வு வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
ஆய்வுக்குப் பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
நாகா்கோவில் மாநகரை அழகுபடுத்தும் விதத்தில் பல்வேறு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, பாதசாரிகள் நடந்து செல்வதற்கு வசதியாக நகரின் பிரதான சாலைகளில் நடைபெற்று வரும் நடைபாதைகள் அமைக்கும் பணிகள் ஒரிரு நாள்களுக்குள் நிறைவு பெற்று பொதுமக்கள் பயன்பாட்டு வரும் என்றாா் அவா்.