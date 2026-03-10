வாணியம்பாடி புதூா் பகுதியில் ரூ. 3.50 லட்சம் மதிப்பில் குடிநீா் தேக்கத் தொட்டி அமைக்கும் பணியை எம்எல்ஏ செந்தில்குமாா் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
வாணியம்பாடி புதூா் பகுதியில் அமைந்துள்ள அரசு நிதி உதவி பெறும் கண்காா்டியா மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் மற்றும் புதூா் லூத்தரன் தேவாலயம் ஒட்டியுள்ள குடியிருப்பு மக்களுக்கான குடிநீா் தேவையை நிறைவேற்றும் வகையில், சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ், ரூ. 3.50 லட்சம் மதிப்பில் குடிநீா் நீா்த்தேக்கத் தொட்டி அமைக்கும் பணியை எம்எல்ஏ கோ.செந்தில்குமாா் தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் நகர அதிமுக செயலாளா் சதாசிவம், நகர அதிமுக நிா்வாகிகள் மற்றும் லூத்தரன் திருச்சபை போதகா், தேவாலய நிா்வாகிகள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.
