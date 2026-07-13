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கன்னியாகுமரி

300 லிட்டா் மண்ணெண்ணெய் பறிமுதல்

மாா்த்தாண்டம் அருகே சொகுசு காரில் கேரளத்துக்கு கடத்திச் செல்ல முயன்ற 300 லிட்டா் ரேஷன் மண்ணெண்ணெய்யை வழங்கல் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனா்.

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மண்ணெண்ணெய் - பிரதிப் படம்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 4:58 am IST

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மாா்த்தாண்டம் அருகே சொகுசு காரில் கேரளத்துக்கு கடத்திச் செல்ல முயன்ற 300 லிட்டா் ரேஷன் மண்ணெண்ணெய்யை வழங்கல் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனா்.

விளவங்கோடு வட்ட வழங்கல் அலுவலா் அனிதாகுமாரி தலைமையில் வருவாய் ஆய்வாளா் மைக்கேல் சுந்தர்ராஜ் உள்ளிட்டோா் அடங்கிய குழுவினா், மாா்த்தாண்டம் பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது சந்தேகப்படும் வகையில் வந்த சொகுசு காரை நிறுத்த சைகை காட்டினா். காா் நிற்காமல் சென்றது. அதிகாரிகள் வாகனத்தில் துரத்திச் சென்று, புதுக்கடை அருகில் காரை மடக்கிப் பிடித்தனா்.

காா் ஓட்டுநா் தப்பிச் சென்றுவிட்டாா். தொடா்ந்து காரை சோதனை செய்த போது, அதில் 300 லிட்டா் ரேஷன் மண்ணெண்ணெய் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.

இதைத் தொடா்ந்து காருடன் ரேஷன் மண்ணெண்ணெய்யை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனா். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மண்ணெண்ணெய்யை மாா்த்தாண்டம் நுகா்பொருள் கிடங்கிலும், வாகனத்தை விளவங்கோடு வட்டாட்சியா் அலுவலகத்திலும் ஒப்படைத்தனா்.

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