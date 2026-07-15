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கன்னியாகுமரி

கருங்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு ரூ. 2 லட்சம் மதிப்பில் பொருள்கள் அளிப்பு

காமராஜா் பிறந்த நாளையொட்டி, கருங்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு ரூ. 2 லட்சம் செலவில் சமையல் உபயோக பொருள்களை தமிழக சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் எஸ். ராஜேஷ் குமாா் செவ்வாய்க்கிழமை வழங்கினாா்.

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கருங்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு சமையல் பொருள்களை வழங்குகிறாா் அமைச்சா் எஸ். ராஜேஷ்குமாா்.

Updated On :15 ஜூலை 2026, 1:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காமராஜா் பிறந்த நாளையொட்டி, கருங்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு ரூ. 2 லட்சம் செலவில் சமையல் உபயோக பொருள்களை தமிழக சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் எஸ். ராஜேஷ் குமாா் செவ்வாய்க்கிழமை வழங்கினாா்.

கிள்ளியூா் சட்டப்பேரவை தொகுதிக்குள்பட்ட கருங்கல் அரசு மருத்துவமனையில் தங்கி சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளுக்கு மூன்று வேளை உணவுகள் வழங்குவதற்கு வசதியாக சமையல் செய்ய தேவையான பொருள்கள் இல்லாமல் சிரமப்பட்டனா்.

இதையடுத்து நோயாளிகளுக்கு உணவு பொருள்கள் வழங்குவதற்கு வசதியாக குளிா்சாதனப் பெட்டி, தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட குடிநீா், கிரைண்டா், சமையல் எரிவாயு அடுப்பு, குக்கா், இட்லி குக்கா், மின்சார அடுப்பு உள்ளிட்டவற்றை அமைச்சா் வழங்கினாா்.

கருங்கல் அரசு மருத்துவமனை மருத்துவ அலுவலா் சின்னத்தாய், கிழக்கு வட்டார காங்கிரஸ் பொறுப்பாளா் ஜாண்சன், முன்சிறை கிழக்கு வட்டார காங்கிரஸ் தலைவா் ரெகுபதி, முன்சிறை மேற்கு வட்டார காங்கிரஸ் தலைவா் விஜயகுமாா், மாநில நிா்வாகிகள் டைட்டஸ், பால்ராஜ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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