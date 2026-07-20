Dinamani
மஹிந்திரா லாஜிஸ்டிக்ஸ் காலாண்டு லாபம் ரூ. 29 கோடியாக உயர்வு!அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் காலாண்டு லாபம் 17% உயர்வு!மேக்கேதாட்டு அணை: கர்நாடக அரசை எதிர்த்து தேமுதிக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!இயற்கை எரிவாயு மையத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!துப்பாக்கி முனையில் மிரட்டிய காவல் துறை: கைதான திமுக எம்.எல்.ஏ. மார்க்கண்டேயன்!மாணவர்கள் மீது தடியடி நடத்துவதுதான் ஜனநாயகமா? பிரதமர் மோடிக்கு ராகுல் கேள்விதுப்பாக்கி முனையில் மிரட்டிய காவல் துறை: கைதான திமுக எம்.எல்.ஏ.டிராமா செய்கிறார் திமுக எம்.எல்.ஏ! - நிர்மல் குமார்பேச்சுவார்த்தைக்கு பதிலாக வன்முறையைத் தேர்வு செய்த பாஜக: கனிமொழி விமர்சனம்
/
கன்னியாகுமரி

இளம் பெண்ணைத் தாக்கியதாக இருவா் மீது வழக்கு

News image

வழக்குப் பதிவு - கோப்புப் படம்

Updated On :21 ஜூலை 2026, 12:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மாா்த்தாண்டம் அருகே இளம் பெண்ணைத் தாக்கி மிரட்டல் விடுத்ததாக இருவா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்தனா்.

மாா்த்தாண்டம் அருகே உள்ள திக்குறிச்சி, புளிச்சிவிளை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வென்னிஷ் மனைவி அபிநயா (28). இவரது குடும்பத்தினருக்கும், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த டாா்சன் குடும்பத்தினருக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது.

இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை அபிநயா தனது கணவருடன் வீட்டருகே நின்றிருந்தபோது, அங்கு வந்த சிங்காரன் மகன்கள் டாா்சன் (40), ராஜன் (37) ஆகியோா் தகாத வாா்த்தைகள் பேசி, மிரட்டல் விடுத்து, அபிநயாவைத் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் காயமடைந்த அவா், ஆற்றூா் தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.

இது குறித்த புகாரின்பேரில், டாா்சன், ராஜன் மீது மாா்த்தாண்டம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, தலைமறைவான இருவரையும் தேடி வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தட்டாா்மடம் அருகே பெண்ணை தாக்கியதாக கணவா் மீது வழக்கு

தட்டாா்மடம் அருகே பெண்ணை தாக்கியதாக கணவா் மீது வழக்கு

ஆட்டோ ஓட்டுநரைத் தாக்கியவா் மீது வழக்கு

ஆட்டோ ஓட்டுநரைத் தாக்கியவா் மீது வழக்கு

பேரூராட்சி ஊழியா்களுக்கு கொலை மிரட்டல்: இருவா் மீது வழக்கு

பேரூராட்சி ஊழியா்களுக்கு கொலை மிரட்டல்: இருவா் மீது வழக்கு

ஆற்று மணல் திருட்டு: இருவா் மீது வழக்கு

ஆற்று மணல் திருட்டு: இருவா் மீது வழக்கு

விடியோக்கள்

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. திடீர் கைது! 3 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு!

தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. திடீர் கைது! 3 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு!

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !