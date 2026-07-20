மாா்த்தாண்டம் அருகே சாலையோரம் நிறுத்தியிருந்த வங்கிக் காவலாளியின் இருசக்கர வாகனத்தைத் திருடிய நபா் குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
பளுகல் அருகே உள்ள தேவிகோடு, செறுவல்லூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சுந்தரன் மகன் கிருஷ்ணகுமாா் (48). ஓய்வுபெற்ற ராணவ வீரா். இவா் தற்போது நாகா்கோவிலில் உள்ள தேசிய வங்கியில் காவலாளியாக பணி செய்து வருகிறாா்.
இவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தனது இருசக்கர வாகனத்தை மாா்த்தாண்டம் சந்திப்பு அருகே உள்ள மேம்பாலத்தின் கீழ் பகுதியில் நிறுத்திவிட்டு பணிக்குச் சென்றுள்ளாா். திரும்பி வந்து பாா்த்தபோது, வாகனத்தைக் காணவில்லையாம்.
இது குறித்த புகாரின்பேரில், மாா்த்தாண்டம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
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