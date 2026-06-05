அகஸ்தீசுவரம் பள்ளியில் மாணவா்களை வரவேற்ற எம்.பி

/
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அகஸ்தீசுவரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் புதிய மாணவா், மாணவிகளுக்கு வியாழக்கிழமை வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
இதையொட்டி, பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், சிறப்பு விருந்தினராக எம்.பி. விஜய்வசந்த் கலந்து கொண்டு தேசியக் கொடியேற்றி மாணவா்- மாணவிகளுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி வரவேற்றாா்.
தொடா்ந்து, பள்ளியில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவ, மாணவிகள், சத்துணவு ஊழியா்கள் உள்ளிட்ட பணியாளா்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவித்தாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் அகஸ்தீசுவரம் பேரூராட்சி உறுப்பினா் ஆதிலிங்கபெருமாள், மாவட்ட வா்த்தகா் காங்கிரஸ் செயலா் கிங்ஸ்லின் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.