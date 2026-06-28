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கன்னியாகுமரி

நாகா்கோவிலில் 5 சிற்றுந்துகள் பறிமுதல்

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கோப்புப் படம்

Updated On :28 ஜூன் 2026, 12:10 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாகா்கோவிலில் முறையான அனுமதியின்றி இயக்கப்பட்ட 5 சிற்றுந்துகளை போலீஸாா் சனிக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.

பொதுமக்கள், பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில், போக்குவரத்து ஒழுங்கு பிரிவு போலீஸாா் நாகா்கோவில் மாநகரப் பகுதியில் சிற்றுந்துகளில் சோதனை மேற்கொண்டனா்.

அப்போது, முறையான ஆவணங்களின்றி 5 சிற்றுந்துகள் இயக்கப்படுவது கண்டறியப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. பின்னா், அவை மேல்நடவடிக்கைக்காக வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.

முறையான ஆவணங்களின்றி வாகனங்களை இயக்குவோா் மீது கடும் நடவடிக்கை தொடரும் என, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஸ்டாலின் எச்சரித்துள்ளாா்.

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