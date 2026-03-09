ஈரான் - இஸ்ரேல் போா்: குமரி மீனவா்களை மீட்க வலியுறுத்தி மனு

ஈரான் - இஸ்ரேல் போரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கன்னியாகுமரி மாவட்ட மீனவா்களை மீட்க வலியுறுத்தி, மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை மனு அளிக்கப்பட்டது.
இது தொடா்பாக, கடியப்பட்டணம் பங்கு பேரவை நிா்வாகிகள்ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் அளித்துள்ள மனுவில் கூறியிருப்பதாவது: கடியப்பட்டணத்தைச் சோ்ந்த 350 க்கும் மேற்பட்ட மீனவா்கள் ஈரானில் கிஸ் தீவில் சென்று மீன்பிடித்து வருகிறாா்கள்.
ஈரான் - இஸ்ரேல் போா் தொடங்கியுள்ள நிலையில், அங்குள்ள மீனவா்கள் ஈரான் நாட்டில் மிகவும் துன்பத்துக்கு ஆளாகியுள்ளனா்.
எனவே மத்திய, மாநில அரசுகள் தலையிட்டு கன்னியாகுமரி மாவட்ட மீனவா்கள் அனைவரையும் மீட்டு வர உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
